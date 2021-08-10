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【英國王室】凱特操刀影夏洛特手捧蝴蝶 鼓勵民眾參加保育

環球社會熱點 08:05 2021/08/10

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英國威廉王子與夫人凱特素來喜歡在社交平台分享生活，不時更會上傳子女的生活照。最近兩人分享乖女夏洛特小公主的近況，凱特親自操刀拍下夏洛特，用雙手輕輕捧著色彩斑斕的蝴蝶的照片。凱特除了為夏洛特拍照外，亦拍下多張蝴蝶相片，鼓勵民眾參與保育蝴蝶活動。

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威廉王子（Prince William）與夫人凱特（Kate） 在社交網站Twitter分享數張由凱特親自操刀的相片，6歲的夏洛特（Princess Charlotte）便是主角之一。相中的夏洛特穿著藍色短袖上衣及粉紅色碎花短褲，雙手輕輕捧著蝴蝶（Peacock and Red Admiral butterfly），神情專注。

威廉及凱特於帖文表示，希望向大家分享這隻美麗蝴蝶，同時附有兩張蝴蝶近觀相片，呼籲大眾愛護及保育蝴蝶。

凱特與夏洛特參與一項由蝴蝶保育組織（Butterfly Conservation）舉辦的蝴蝶統計調查Big Butterfly Count，希望民眾透過活動報告所發現的蝴蝶類型及數量，以評估當地環境狀況。

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凱特對攝影情有獨鍾，過往曾多次操刀為家人拍攝生活照，於去年5月亦發起「Hold Still」攝影活動，邀請民眾拍攝於封城期間的照片，並集結成卷出版。

責任編輯：郭麗明

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