【美股知識】美股可只買1股 入手更容易

美股市場與港股其中一個最大的分別，就是買賣股數。香港股票在正常情況下，有每手股數限制，例如騰訊控股（00700），每手100股，即是最少要買100股，以8月9日收市價461.6元計算，即是每手價值46,160元。不是一個小數目，對一些初出茅廬的年輕人，或者大學生等，可能會嚇怕他們。

但以入場費角度，美股較適合小投資者，因為美股可以只買1股，例如蘋果（AAPL）8月6日收報146.14美元，約值1,140港元。入場費較相宜，用消費券省下來的金錢，都足夠買數股。

另一個好處是，即使有足夠金錢買入一手港股，但因美股可以只買1股，差不多的金錢，可以買到數隻美股，達到分散投資作用。例如買齊FAANG（Facebook（FB，363.51美元）、蘋果（146.14美元）、亞馬遜（AMZN、3,344.94美元）、Netflix（NFLX、520.55美元）、Google（GOOGLE、2,714.77美元），只是約55,175元。讀者可以個人喜好加減，務求達到理想投資金額。

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再加上，美國有部分券商提供碎股（Fractional Share）買賣服務，最少可以買入幾十分之一，甚至百分一股，令入場門檻更低。

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