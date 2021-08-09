【電子消費券】電子消費券首期派發 一文盡看各大商場優惠

政府的5000元電子消費券計畫，第一期已於8月1日派發，為刺激消費，吸引客源，各大商場均推出不同的消費券優惠。今期《理財智慧》整合各大商場的多重消費券優惠，以幫助各位市民把優惠賺到盡。

朗豪坊推10,000元現金禮券大抽獎

朗豪坊推出「日日有獎消費抽獎活動」，市民由8月4日至10月3日以電子支付工具於場內單一消費滿300元並成為LP CLUB會員，消費同日的7天內於朗豪坊手機應用程式上載合資格消費單據，即可換領抽獎代幣一個。此外，市民若以4大指定電子消費券支付工具，包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK微信支付和Tap & Go拍住賞更可額外換領多一個抽獎代幣。

市民在8月4日至10月10日，憑應用程式內已換領的代幣，可以隨時隨地在朗豪坊APP內進行抽獎，每個代幣可抽獎一次，市民可選擇單日使用，或累積使用。

K11 MUSEA推200萬抽獎回饋消費者

K11 MUSEA推出總值200萬元大抽獎。市民由8月1日起至8月15日，只要在館內同日累積消費達5,000元，即可獲一次抽獎機會，如惠顧館內餐廳更可多獲一次抽獎機會。豐富獎品包括10萬元K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票、PURE Fitness at K11 MUSEA一年健身會籍、iPhone 12、AirPods Max 及新世界自家製特別版口罩等。

沙田新城市推成功登記電子消費券即獲200元購物消費券

沙田新城市廣場推出「2,000元雙重賞」，市民在8月1日至9月30日，於場內消費滿2000元即送1000元商場購物消費券，回贈高達50%，而消費滿5000元則可獲1500元商場購物消費券，而The Point by SHKP會員另外可以500分預訂消費券雙倍積分Pass，升級獨享積分Double Up禮遇，即消費2000元可賺取4000積分。

信和旗下5大商場推消費2000元送200元

信和集團推出「一連8日賞」獎賞活動，由8月1日至8月8日，S⁺ REWARDS會員於屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場，以政府電子消費券計劃下的指定儲值支付工具即日單一消費滿2,000元或以上，可於商場禮賓處及客戶服務中心登記消費，成功登記點數後即可賺取200元 S現金券，享高達10％消費回贈。

恒隆商場推消費每滿800元即獲200元電子購物禮券

恒隆地產推出「Go Shopping!開心消費在恒隆」消費券奬賞計劃，市民只需登記成為「Hello恒隆商場奬賞計劃」會員，於8月1日至10月31日期間，在恒隆商場旗下包括Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈）等，以電子消費每滿800元，再透過恒隆商場手機應用程式，獲總值200元的電子購物禮券。另外，如市民使用Alipay HK、八達通拍住賞或WeChat Pay HK消費，更可獲取額外hello積分。

領展推消費滿 500元即可換領一公斤金鳳香米

領展推出「消費添飯家煮意」活動，市民於8月1日至10月15日期間登記成為領展會員，並於23個指定商場或街市以參與消費券計劃的其中一個電子支付平台單次消費滿500元，即可換領一公斤金鳳香米。

此外，市民在23個指定商場或街市以電子貨幣消費，單一發票計算每滿50元，即可領取電子印花一個，儲滿150個電子印花，可換領récolte花灑萃取咖啡機或厚燒格子三文治機。若儲滿300個電子印花，即可換領récolte日式電飯煲一個。若市民以消費券電子支付平台所支付的消費，其發票可同時用於香米及電子印花換領。

指定商場或街市包括：

港島區： 小西灣廣場

九龍區： 黃大仙中心、樂富廣場及街市、鯉魚門廣場、秀茂坪商場及街市、啟田商場、慈雲山中心、彩雲商場、南昌薈及街市

新界區： T Town、天澤商場、天耀廣場、良景廣場、蝴蝶廣場及街市、彩園廣場、太和廣場、禾輋廣場、沙角商場、TKO Gateway及街市 、TKO Spot及街市、逸東廣場、長發廣場、富東廣場及街市

海港城推100%消費回贈 贈送400元購物優惠券

海港城推出兩項電子消費券優惠。凡市民成功以AlipayHK、WeChat Pay HK或Tap & Go「拍住賞」登記領取政府電子消費券，於即日起至9月5日期間，無需任何消費，完成簡單確定程序，即可到海港城免費換領「Rewarding Every Day」100元購物優惠券4張。

另外，海港城也加推「100%消費回贈」，由即日起至9月30日於海港城以消費券或指定電子貨幣消費，更可額外專享2,000元及5,000元的「100%消費回贈」各1次，消費滿HK$2,000 送HK$2,000優惠券；滿HK$5,000再送HK$5,000優惠券，優惠券適用於大部分商戶。

**有關商場優惠大比拼詳見第720期《iMoney Focus》。

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責任編輯：羅浩濂