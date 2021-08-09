▲ 【新股IPO】理想汽車8.12掛牌 港交所推期貨期權、准沽空出權證

理想汽車 （新上市編號︰02015） （美：LI）本周四（12日）在香港雙重主要上市，香港交易所 （00388） 公布，會在理想汽車首日向投資者提供多項產品選擇，包括理想汽車的期貨、期權，也接納沽空、輪商發行理想汽車的衍生權證。

理想汽車在香港一手交易單位為100股，而港交所的理想汽車期貨及期權合約以200股為單位，期貨推出首6個月的證監會徵費將可獲得豁免。

理想汽車一手入場費約15151元，招股時詳情可見【下一頁】

理想汽車2015以118元定價，孖展認購氣氛一般，可見【下一頁】

理想汽車在香港最終發售價為118元，較招股價上限150元，低21.3%，集資118億元。理想汽車上周五收市價為30.35美元，以1股ADS相當於兩股普通股，美股上周五折合相當於港股118.1元，未有明顯「水位」。

理想汽車是小鵬汽車 （09868） 後另一回流的美國上市電動車中概股。理想汽車、小鵬汽車都採用「雙重主要上市」方式，較一般中概股回流以「第二上市」，獲得較少上市規則豁免條款。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】中國中免據報因中美緊張關係 避免與美資銀行合作

【電動車】理想汽車7月交付量達8589輛 創單月交付量紀錄

【電動車】理想汽車證實理想ONE座椅有水銀 創辦人曾惡言批造謠（第二版、附短片）

編輯：麥德銘