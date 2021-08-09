  • 28°C
香港時間 : 2021809日 (一) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】理想汽車8.12掛牌　港交所推期貨期權、准沽空出權證

新股IPO 19:04 2021/08/09

分享：

【新股IPO】理想汽車8.12掛牌　港交所推期貨期權、准沽空出權證

理想汽車 （新上市編號︰02015）  （美：LI）本周四（12日）在香港雙重主要上市，香港交易所 （00388） 公布，會在理想汽車首日向投資者提供多項產品選擇，包括理想汽車的期貨、期權，也接納沽空、輪商發行理想汽車的衍生權證。

理想汽車在香港一手交易單位為100股，而港交所的理想汽車期貨及期權合約以200股為單位，期貨推出首6個月的證監會徵費將可獲得豁免。

理想汽車一手入場費約15151元，招股時詳情可見【下一頁】

理想汽車2015以118元定價，孖展認購氣氛一般，可見【下一頁】

理想汽車在香港最終發售價為118元，較招股價上限150元，低21.3%，集資118億元。理想汽車上周五收市價為30.35美元，以1股ADS相當於兩股普通股，美股上周五折合相當於港股118.1元，未有明顯「水位」。

理想汽車是小鵬汽車 （09868） 後另一回流的美國上市電動車中概股。理想汽車、小鵬汽車都採用「雙重主要上市」方式，較一般中概股回流以「第二上市」，獲得較少上市規則豁免條款。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

 

相關文章：

【新股IPO】中國中免據報因中美緊張關係 避免與美資銀行合作

【電動車】理想汽車7月交付量達8589輛　創單月交付量紀錄

【電動車】理想汽車證實理想ONE座椅有水銀　創辦人曾惡言批造謠（第二版、附短片）

編輯：麥德銘

港股 期貨 期權 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 電動車 中國概念股 第二上市 IPO 香港交易所（00388）

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水連續兩天吸資　騰訊累吸93億　夜期升18點（不斷更新）

下一篇文章

【業績】福萊特玻璃半年多賺1.7倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水連續兩天吸資　騰訊累吸93億　夜期升18點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水連續兩天吸資　騰訊累吸93億　夜期升18點（不斷更新）
【騰訊700】傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實
【騰訊700】傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實
【阿里巴巴9988】阿里巴巴鬧「性醜聞」股價曾跌4%　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡（第二版）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴鬧「性醜聞」股價曾跌4%　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡（第二版）
【李慧詩摘銅】恒基向李慧詩送125萬獎金　連同凱林賽個人獎金共156萬元（附獎金表）
【李慧詩摘銅】恒基向李慧詩送125萬獎金　連同凱林賽個人獎金共156萬元（附獎金表）
【封殺幣安】幣安風波不斷　平台停香港用戶開設新期貨戶口、幣安美國CEO閃電辭職
【封殺幣安】幣安風波不斷　平台停香港用戶開設新期貨戶口、幣安美國CEO閃電辭職