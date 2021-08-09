【宏觀術數@iM網欄】宏觀術數 立秋寄意 歲星沖日不利領袖人物 金融市場易有轉機

全球注目的東京奧運將於周日閉幕，雖在疫情威脅下舉行，總算有驚無險。在家觀看精彩比賽時，由於主辦國決定沿用2020東京奧運稱謂，有時忘形還以為現先仍是2020，惟歲月無聲，庚子已逝，辛丑當權已大半年了。與此同時，曆法上8月7日亦踏入今年第十三個節氣「立秋」節，代表太陽行至黃經135度，秋季初來，立秋節15日分開三侯，各占5天，分為涼風至，白露降及寒蟬鳴，香港地處南方涼風未至，天氣仍然炎熱，距離秋高氣爽的行山季節似仍有一段時間，山友們遊山「吹水」之約還得等待。

▲ 圖：進入秋季，天氣仍炎熱

▲ 圖：秋日夕陽美麗動人

而8月8日亦是太陰曆法七月初一朔日，上月7月（農曆六月）港股受北水外流，及先後有滴滴出行因信息收集問題，引致科技股急挫，又因教育股監管風波及傳聞美國可能限制基金投資在中國和香港等等，影響恒指共下跌2866點（9.94%），似乎常言道的「五窮六絕」後，說好會來的「七翻身」未有出現，更成為37年來跌幅最大的7月份。那麼8月又有否轉機？

8月份（大約為農曆七月）干支上日辛丑年丙申月，由於年和月的天干丙和辛合（化水），這個組合五行上接近今年金旺（生水）的主旋律。而且於祿星的分佈上，辛年的祿星在酉宮，丙月干的祿星飛臨巳宮，必和流年成三合局，祿星本身化表錢財和資金流動，對金融經濟稍為有利的，代表整體資金流動快速和數量大。紫微斗數的丙月的四化星分別為天同化祿、天機化權、文昌化科和廉貞化忌，其中文昌星是流年化忌，流月化科的，文昌代表學術文化，也代表文書，化忌最經常代表在這些問題上出問題，有時文昌化忌亦象徵証卷或合約方面的問題產生不利，對個人來說化忌後再化科，不一定是好事，因為化科主名譽，即是「出名」，化忌後再化科，往往反而是壞事傳千里或被曝光之象。對個人並不是好事，但從宏觀角度來說，社會上醜聞曝光不算壞事，於金融經濟方面，一些不利消息披露後，往往反被視為「最壞」的消息已過去，給予投資者重新評估入市的想法。

▲ 圖：8月12日水星會合軒轅十四

▲ 圖：8月20日木星衝日

上述星象是全球共通的術數大局，到底如何分析到個別地區，便可使用常用的財經占星或天星分野的方式，又或其他術數方式，希望在未來逐一介紹。本欄7月初分析過上月星象重點為金火會合，土星對沖，並作詳細分析。回歸到8月，以香港立極較值得注意的天文現象，則可以留意一下二顆外行星沖日的現象，分別為8月初的土星沖日和8月20日左右的木星（歲星）沖日現象，與及恒星軒轅十四與內行星的一些會合。土星和木星由於周期較長，對宏觀大局有較重要影響，而太陽星可代表領導人物，於8月內兩受沖衝又值文昌化忌再化科，月內容易有領導人物醜聞或壞事曝光，對事業及機構做成大影響。主宰經濟的宮位受到主突然變化的天王星所影響，配合宮位內的星曜和天星分野組合，月內金融市場留意會否受到英、美二國政策和資金監控等不良影響，土星衝日以外，也會合原局天王星，都是主意料之外的一些監管和干預帶來波動。幸而經濟宮主星金星雖受海王星所沖動，大抵而言投資者會對市場有較樂觀情緒，帶來利好景象，這點總會比上月為佳。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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