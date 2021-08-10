【內地熱話】大懵女誤把9.9萬人民幣現金　當垃圾丟掉

每個人都會有粗心大意的時刻，有人就將近10萬人民幣的現金當垃圾扔掉。

綜合內媒報道，有人報稱家中的9.9萬人民幣現金不翼而飛，而警方調查後卻未有任何發現。報道指出，報案的曾女士原來在下樓掉垃圾時，將裝有現金的手袋順手投進垃圾桶內，隨後被拾垃圾的蔣阿婆撿走。蔣阿婆得悉後，便將現金交還。最後，9.9萬人民幣現金歸還給曾女士。

事件亦引起大批網民討論，有人更好奇為何事主可以把大額金錢當垃圾棄置，「這得多富有，才會把錢當垃圾扔了」、「月薪3000的我，為甚麼會刷到這個新聞」。

有人曾指其實事件發生得並不出奇，「這不稀奇！畢竟還有掃碼付款點錯數付款上千元，店主找到當事人，當事人一臉懵逼的新聞；甚至有忘記自己買過別墅的人！一般稱之為『貴人多忘事』」、「身邊就有一例，同事取了10000塊，裝在紙袋子裡回家隨手放在鞋櫃上，她婆婆以為紙袋是垃圾直接拎下去丟垃圾桶，過了幾天同事才想起來這事，就再也找不到了。」

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責任編輯：黎淑雯

