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【SpaceX】SpaceX夥GEC研究太空賣廣告可能性　可使用加密貨幣支付

Hot Talk 18:39 2021/08/09

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CubeSat將使用SpaceX的獵鷹9號火箭，將其發射至特定軌道。

太空賣廣告不是夢，外電報道，Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX正在與加拿大研發公司Geometric Energy合作，將數碼廣告牌發射到太空預定軌道作宣傳的可能性。

SpaceX持有比特幣，詳見【下一頁】

GEC聯合創辦人兼行政總裁Samuel Reid指，公司正在研發一種名為CubeSat的衛星，附有白拍桿及顯示屏，以顯示廣告、標誌或其他作品。CubeSat將使用SpaceX的獵鷹9號火箭，將其發射至特定軌道，自拍桿將作拍攝顯示屏的畫面，並於YouTube或Twitch上直播，供任何人觀看，預期CubeSat將於2022年初發布。

他稱，當開始運作後，消費者可透過使用以太幣等加密貨幣，購買CubeSat的廣告牌代幣，負責顯示屏上的設計、決定廣告的製作及播放時間，公司未來還會考慮接納狗狗幣。

Reid未有透露CubeSat代幣的價格，但從廣告的製作時間、人力物力等，相信太空賣廣告的價格不菲。

相關文章：【狗狗幣】SpaceX明年首季發射「DOGE-1 登月任務」　接受以狗狗幣作為付款方式

相關文章：美太空總署暫停與SpaceX登月飛船合約　亞馬遜旗下Blue Origin質疑NASA不公抗議

 

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 廣告 馬斯克 Tesla SpaceX

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