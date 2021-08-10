【東京奧運】主辦吸引力大減 更多城市或卻步

為期3周的東京奧運終於落幕，國際奧委會（IOC）主席巴赫指超乎預期成功。有外媒對此持相反意見，指奧運預算超支甚多，舉行期間確診人數不斷上升，對東京影響甚大，真正得益者是IOC。外媒更指今次奧運「成功」舉行無助吸引有意主辦奧運的城市，反而可能讓更多城市卻步。

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東京奧運開始預算成本74億美元（約577.2億港元），最後當局承認開支154億美元（約1,021.2億港元），數目尚未包括前期基建開支。印度商業新聞媒體《Brand Equity》分析日本政府數份審計報告報導指，實際開支或是官方宣布的2倍。除去奧委會預期67億美元（約523億美元）收入，及IOC捐出的13億美元（約101.4億港元）外，剩下逾200億美元（1,560億港元）開支皆由日本納稅人負擔。

由於防疫關係，東京奧運絕大部分賽事閉門進行，世界各地奧運會粉絲無法親身到場目睹賽事，日本預期的經濟回報大大削減。美國媒體《市場觀察》 報導指，閉門作賽至少令奧委會損失8億美元（約62.4億港元）收入。日本方面，因缺少旅客到訪的消費住宿，預期約20億美元（約156億港元）經濟收益宣告落空。

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1988年奧運賽艇項目冠軍得主、德國經濟學教授Wolfgang Maennig表示，舉辦奧運會不會對主辦城市收入、就業、旅遊及稅收等方面產生正面影響，並指東京奧運最大贏家應是透過出售轉播權，確保最少30億美元（約234億港元）進賬的IOC。巴赫（Thomas Bach）早前受訪卻聲稱，財政因素不是IOC決定延後而非取消的主因。

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美國史密斯學院（Smith College）經濟學家津巴利斯特（Andrew Zimbalist）亦表示，過去20年愈來愈多申奧城市在投標後，選擇宣布退出，供需形勢已出現改變。IOC於2014年修改條款，不再公布投標城市名單，津巴利斯特指做法是為避免IOC因無競投者而陷入尷尬局面。

津巴利斯特表示，奧運會營運模式需要作出改變，過去因交通不便，奧運會需在不同城市舉辦增加知名度。但現今科技發展成熟，民眾可在家中觀看賽事。主辦城市斥巨資興建，短時間使用後便棄的比賽場地實屬沒有必要。他建議，讓1個城市成為永久主辦城市，將賽事重心放在運動員競技上，此舉亦合乎奧運會初衷。

責任編輯：李俊儀