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【ESG】ESG疫下成新世代投資大熱　研究：涉ESG投資組合超136萬億港元

商業 10:00 2021/08/10

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「環境、社會和治理」（ESG）近年亦已成為熱話，正逐漸為全球金融業創造了發展綠色和可持續金融的契機。有研究指出，全球涉及ESG投資的投資組合規模已超過17.5萬億美元(約136萬億港元），並在疫下逐漸成為新世代投資者的寵兒，料在全球及香港亦形成新趨勢。

【ESG】 碳中和只是煙幕？　樂施會斥政府、企業「零碳計劃」不設實際

ESG是Environmental(環境)、Social(社會)、Governance(公司治理)這三個字母的縮寫，源起於聯合國2005年的《Who Cares Wins》報告。目前，越來越多評分機構為企業ESG評分，投資人亦可透過ESG分數的高低作為選股的考量，因此也稱為ESG Investing(ESG投資或稱永續投資)。

據市場研究機構ReportLinker報告指出，全球涉及ESG投資的投資組合規模超過17.5萬億美元(約136萬億港元），而可供機構和散戶投資者使用的 ESG 相關交易投資產品的價值已超過 1 萬億美元（約7.7萬億港元），並在整個金融市場迅速增長。研究機構Opimas亦分析發現，目前ESG基金的總平均規模約為2.5億美元(約19億港元），美國策略資產管理規模平均為4億美元（約31億港元)，歐洲平均2.7億美元(約21億港元），亞洲平均7000萬美元(約5.4億港元）。

ESG成新世代投資寵兒 料在港形新趨勢

由於現時新冠疫情、供應鏈短缺和氣候變化帶來的危機，更加速了投資者看重與社會責任及環保意識相關的投資。據EY 2020全球另類基金調查顯示，從2019年到2020年，引用ESG作投資參考的投資者上升一倍，70%的投資者指出，ESG對他們的投資決策產生了「重大影響」。

事實上，ESG亦逐漸成為新世代投資者的寵兒。早前，渣打銀行針對全球12個市場、12000名18歲以上消費者的調查顯示，疫情強化消費者永續意識，尤其在18至44歲的年輕族群中更加明顯，料在永續意識影響下，他們將成ESG投資中潛力最大的客源。

而目前在特區政府推動下，香港的ESG投資生態體系亦日益完備。據悉，截至2021年4月，香港本地已簽署聯合國負責任投資原則組織（UNPRI）的機構達67家，佔亞洲區（不含中國和日本）的45%。而在這67家機構之中，有43家是2019年以來簽約的，亦顯示近年來ESG理念在香港得到了快速的推廣和認同。繼去年中國和香港特區政府都作出碳中和承諾，相信ESG在港亦將形成新趨勢。

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責任編輯：張凱琳

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