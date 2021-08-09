  • 28°C
香港時間 : 2021809日 (一) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄女起訴指麥當勞廣告太吸引 致其齋戒間破戒吃肉

環球政經 18:48 2021/08/09

分享：

一名俄羅斯女子聲稱麥當勞的芝士漢堡和雞塊廣告太有吸引力，導致她在大齋節期間破戒吃肉，指控麥當勞違反了消費者保護法，侮辱了其宗教感情，要求麥當勞賠償1000盧布（14美元）。

【筍工推介】郵政署招聘工人要通過體能測試  月薪逾1.3萬元  無學歷要求 【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

受到「引誘」的女子名為Ksenia Ovchinnikova，是一阿東正教教徒。她表示自己在2019年復活節前的六周，都遠離肉類和其他動物產品，惟在看到麥當勞的誘人廣告後破戒了，已遵守一個月的齋戒努力化為烏有。

Ksenia在聲明中表示：「當我看到一個廣告橫幅時，我情不自禁地去了麥當勞，買了一個芝士漢堡。」她更在訴訟中說：「我認為麥當勞的行為違反了消費者保護法。我請求法庭進行調查，如果有違規行為發生，要求麥當勞公司賠償我1000盧布的精神損失費。」

【網民熱話】麥當勞BTS餐風靡全球 衍生各式各樣產品 是新時代商機【見下頁

事實上，這已經非麥當勞第一次遭遇廣告相關訴訟了。今年5月艾倫傳媒集團（Allen Media Group）的指控，麥當勞對黑人擁有的媒體投放廣告不足，涉構成種族歧視，要求麥當勞賠償至少100億美元。

 

同場加映

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

東正教 廣告 產品 媒體 漢堡 俄羅斯 麥當勞 俄羅斯盧布
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
官媒批評部分晶片經銷商 惡意漲價20倍影響汽車生產
官媒批評部分晶片經銷商 惡意漲價20倍影響汽車生產
【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增
【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！