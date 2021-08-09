俄女起訴指麥當勞廣告太吸引 致其齋戒間破戒吃肉

一名俄羅斯女子聲稱麥當勞的芝士漢堡和雞塊廣告太有吸引力，導致她在大齋節期間破戒吃肉，指控麥當勞違反了消費者保護法，侮辱了其宗教感情，要求麥當勞賠償1000盧布（14美元）。

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受到「引誘」的女子名為Ksenia Ovchinnikova，是一阿東正教教徒。她表示自己在2019年復活節前的六周，都遠離肉類和其他動物產品，惟在看到麥當勞的誘人廣告後破戒了，已遵守一個月的齋戒努力化為烏有。

Ksenia在聲明中表示：「當我看到一個廣告橫幅時，我情不自禁地去了麥當勞，買了一個芝士漢堡。」她更在訴訟中說：「我認為麥當勞的行為違反了消費者保護法。我請求法庭進行調查，如果有違規行為發生，要求麥當勞公司賠償我1000盧布的精神損失費。」

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事實上，這已經非麥當勞第一次遭遇廣告相關訴訟了。今年5月艾倫傳媒集團（Allen Media Group）的指控，麥當勞對黑人擁有的媒體投放廣告不足，涉構成種族歧視，要求麥當勞賠償至少100億美元。

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