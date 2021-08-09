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【樓市趣聞】業主一個小舉動善待租客　內地學生「唔講價」即租單位

股樓投資 18:53 2021/08/09

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踏入暑假租務旺季，多了內地學生搵盤租樓，有人更因為業主願幫忙添置傢俱，連價也不講，即以1.75萬元承租南昌一號的兩房單位。

香港置業張仲賢說，深水埗南昌一號中層C室，兩房間隔，望開揚市景，實用面積約366平方呎，早直月租開價約1.75萬元，僅半個月後，即吸引內地學生洽詢，而該內地學生經「視像睇樓」後，見單位企理整潔，加上業主願幫忙添置傢俱，故「零議價」下承租，實用呎租約47.8元。

資料顯示，業主於2016年11月，以約599.8萬元購入單位，以月租約1.75萬元計，現享租金回報約3.5厘。

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