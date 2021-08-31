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【Samsung】三星李在鎔月中假釋出獄　南韓總理支持重返三星工作

股市 11:10 2021/08/31

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【Samsung】三星李在鎔月中假釋出獄　南韓總理支持重返三星工作

三星電子（Samsung）第三代、集團副會長李在鎔因行賄朴槿惠及其親信崔瑞元（原名崔順實），今年初被判囚30個月。事隔未足7個月，韓國司法部於8月13日把李在鎔列入准許假釋名單，意味他可假釋出獄。雖然南韓《經濟犯罪加重處罰法》規定，李在鎔因涉及經濟罪案，不可在5年內重返三星集團掌舵，不過南韓總理金富謙最新向外電稱，支持李在鎔重掌三星。

韓國法務部於月中的聲明已指，假釋李在鎔考慮到公眾情緒、他在囚時行為良好，外電引述法務部部長朴範界稱，假釋決定也考慮到疫情下國家經濟情況，以至全球經濟環境。南韓社會對假釋李在鎔看法不一，有部分商界認為可穩定南韓經濟，也有批評政府予財閥特權。

金富謙稱，若需要為李在鎔重返三星管理層而執行法律程序，就應該遵循程序，但稱李在鎔已經獲釋的情況下，禁止他活動並不合適。

李在鎔出獄後 三星宣布16,000億港元投資芯片AI生科，可見【下一頁】

三星是韓國最大型企業，李在鎔身陷監獄時，三星最新依然是全球最大智能手機廠商，也是芯片代工大廠之一，芯片製程商業化進度與台積電（美：TSM）與相若。不過，有三星內部員工向外電指，李在鎔缺陣時公司難作重大投資或併購。

李在鎔父親、三星電子主席李健熙去年10月辭世，三星電子暫時面臨欠缺創辦人李氏家族管理的「真空期」。

李在鎔在2017年被判囚5年，服刑1年後上訴，並於今年1月改判囚30個月。因為他早前已服刑約12個月，最新達到完成6成刑期的可申請假釋條件。

相關文章：

【Samsung】李在鎔賄賂案判囚2年6個月　三星陷「李氏真空期」

【處罰三星掌舵人】南韓政府重罰李在鎔　出獄5年內不得重掌集團

股票 朴槿惠 台積電 南韓 Samsung
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