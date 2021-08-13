【Samsung】三星李在鎔今天假釋出獄　名義上難即時重掌三星

▲ 三星實際掌舵人李在鎔獲准假釋

三星電子（Samsung）第三代、集團副會長李在鎔因行賄 朴槿惠及其親信 崔瑞元（原名崔順實），今年初被判囚30個月。事隔未足7個月，韓聯社引述韓國司法部，李在鎔列在准許假釋名單，今天（13日）假釋出獄，不過以南韓《經濟犯罪加重處罰法》規定，李在鎔因涉及經濟罪案，不可在5年內重返三星集團掌舵。

三星電子（韓：005930）周五跌逾3%，年初至今股價累跌不足2%，最新市值折合約3.72萬億港元。

韓國法務部發聲明稱，假釋李在鎔考慮到公眾情緒、他在囚時行為良好，外電引述法務部部長朴範界稱，假釋決定也考慮到疫情下國家經濟情況，以至全球經濟環境。

三星8月11日發布Galaxy系列 折疊屏幕手機料成主角，可見【下一頁】

三星是韓國最大型企業，李在鎔身陷監獄時，三星最新依然是全球最大智能手機廠商，也是芯片代工大廠之一，芯片製程商業化進度與台積電（美：TSM）與相若。不過，有三星內部員工向外電指，李在鎔缺陣時公司難作重大投資或併購。

李在鎔父親、三星電子主席李健熙去年10月辭世，三星電子暫時面臨欠缺創辦人李氏家族管理的「真空期」。

李在鎔在2017年被判囚5年，服刑1年後上訴，並於今年1月改判囚30個月。因為他早前已服刑約12個月，最新達到完成6成刑期的可申請假釋條件。

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