英國伯明翰Timber Yard　10分鐘步行生活圈配套齊全　21萬英鎊可入場

向來有投資者會購入海外物業，而最近適逢移民潮，也多了港人留意海外物業。英國伯明翰近年基建大改善，如英國政府落實建設高速鐵路HS2往來倫敦，另又將投資19億英鎊改善當地的鐵路、地鐵和火車站設施，並將耗資2億英鎊進行伯明翰國際機場的擴建工程，提高了伯明翰新樓對投資者和用家的吸引力。

位於伯明翰市中心Pershore Street的高端住宅項目Timber Yard，由英國五大房屋發展商之一的Galliard Homes和地方開發商Apsley House Capital聯合發展。項目由兩幢住宅大樓組成，分別7層及12層高，共提供379套住宅單位。開放式單位實用面積由473平方呎起，售價21萬英鎊起；1房實用面積由447平方呎起，售價23萬英鎊起；2房實用面積由741平方呎起，售價31萬英鎊起，預計2021年底收樓。

Timber Yard概念圖片

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兩幢大樓設有景觀花園，栽種了各式植物和草坪，客人有充份的戶外活動空間。單位設計特大落地窗，採光度十足外，更讓住客安坐家中就能欣賞到伯明翰城市美景，部份單位配有露台或冬季花園。

Timber Yard地理位置優越，位於伯明翰市中心的主要商業區、唐人街和休閒娛樂區之間，步行約8分鐘可達New Street Station，一站即到伯明翰機場，火車站附近就是唐人街，有多家華人餐廳及超市。此外，由項目步行約15分鐘可達Curzon Street Station(HS2)，高鐵開通後約49分鐘車程即達倫敦Euston Station。閒娛方面，伯明翰The Bullring購物中心距離Timber Yard步行不到十分鐘，附近還有The Mailbox購物中心，以及O2 Academy，滿足音樂會和夜生活愛好者。

Timber Yard於本港由中原地產代理發售，將於8月14至15日中午12時至下午6時，於銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室舉行展銷會，推售15個單位。

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