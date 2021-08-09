  • 28°C
香港時間 : 2021809日 (一) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支

理財智慧 18:50 2021/08/09

分享：

移居英國成港人熱話，你我身邊總有不少親友已移民到英國或考慮移民。畢竟移民是個重大決定，有意移民英國的港人，到底有何考慮及部署？今次的移民潮中，有不少是為了子女學業而決定到英國，跟太太育有7歲兒子的Gary，也於今年初落實移民大計，並成功於6月中抵達英國。

 

於香港廣告業工作了10多年的Gary，在2017年創辦了自己的手工髮泥品牌「hongkonghomebrew」，並於2018年離開廣告業。及至2019年他毅然轉行，成為理髮師。大約於4、5年前，Gary跟太太已萌起移民的念頭。自英國推出BNO「5+1」移民方案，於一星期內他們決定移民到英國。Gary跟太太於今年4月中遞交申請，等了8個星期仍未有回音，但當時他們已沽出香港的單位，因此在6月中時，決定以「LOTR」的方式到英國，先到當地「落腳」，抵達當地後才再重新遞交BNO Visa的申請。

 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

部分港人移居到英國前，會透過在英國的代理，特別是當地的港人代理找尋居所，但Gary選擇親力親為，透過網上平台如「Rightmove」、「OpenRent」等，直接跟業主洽租。現在Gary一家人租住位於Solihull（索利哈爾）一間樓高兩層的獨立屋，面積大概約1,200平方呎，設有4個房間及後花園，月租約1,500鎊（約16,098元，未計入Council Tax（市政稅））。

BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮，詳見【下一頁

本以為在這區會遇到同路香港人，殊不知周邊的鄰居全是當地人，「在我居住的附近，我暫時見不到香港人，但幸運的是我們來到這地方後，接觸到不同的鄰居，以及當地人也十分友善，會主動跟你打招呼及說早晨，也不會對於我們這些黃皮膚、黑頭髮的人有不友善的感覺，暫時的感覺也不錯的。」

到達英國後，Gary指申請BNO Visa、車牌等也全可以透過郵寄申請，只要根據官方網站的資料去申請就可以，難度不太大。另一項要重點處理的項目，就是為兒子找學校。Gary指，抵達英國後，先要到當地Council（市政府）登記住址，然後支付Council Tax，就可以前往市政府的網站下載申請表格，並填上心儀的學校。他們於6月中申請，及至7月中，兒子已獲派當地的政府學校，並不需要繳交學費。

【BNO移民】港爸帶妻女移居英國搞甜品店 兩年來最深感受：移民從來都不是易事，詳見【下一頁

來了英國一個月後，Gary也順利找到一份理髮師的工作，未來將會繼續打理手工髮泥品牌的生意，希望可以繼續出產產品。

不少人認為英國的生活費很高，但Gary並不認同。他表示，初到英國時的確有較大的開支，如要添置家具、購買生活用品等，但安頓下來後，他一家三口的生活使費（不計屋租）約是1,000英鎊（約10,732元）。「我覺得最大的使費就是出街吃飯，價錢是貴的，如果你經常在家吃飯，當地的肉類及蔬菜真的很平，食物方面開支其實不是太大的。」

英國的天氣真的像「都市傳說」般差嗎？Gary表示：「很多人說英國經常下雨，天氣灰濛濛，我們來了英國後，現在是夏天，1個月有大概三份二的時間是見到陽光的。雖然是夏天，但感覺也是舒服的，不會像香港那麼炎熱，空氣方面也十分不錯。」他又指，英國也有不少中餐館，可以吃到點心，故不難適應生活。不過由於在香港時有「工人姐姐」幫忙打理家務，來到英國後，甚麼事情如清理花園、吸塵等家務也要自己處理，仍需要時間去習慣。

 

以上內容節錄自《iMoney Focus》719期封面故事。

【姜糖必睇】姜濤與「樂壇新人」PayMeow為PayMe拍音樂廣告 跟佢學跳舞有機會贏親筆簽名禮物，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍


 

學費 BNO 移民 香港 英國 英鎊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
官媒批評部分晶片經銷商 惡意漲價20倍影響汽車生產
官媒批評部分晶片經銷商 惡意漲價20倍影響汽車生產
【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增
【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！