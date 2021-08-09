【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支

移居英國成港人熱話，你我身邊總有不少親友已移民到英國或考慮移民。畢竟移民是個重大決定，有意移民英國的港人，到底有何考慮及部署？今次的移民潮中，有不少是為了子女學業而決定到英國，跟太太育有7歲兒子的Gary，也於今年初落實移民大計，並成功於6月中抵達英國。

於香港廣告業工作了10多年的Gary，在2017年創辦了自己的手工髮泥品牌「hongkonghomebrew」，並於2018年離開廣告業。及至2019年他毅然轉行，成為理髮師。大約於4、5年前，Gary跟太太已萌起移民的念頭。自英國推出BNO「5+1」移民方案，於一星期內他們決定移民到英國。Gary跟太太於今年4月中遞交申請，等了8個星期仍未有回音，但當時他們已沽出香港的單位，因此在6月中時，決定以「LOTR」的方式到英國，先到當地「落腳」，抵達當地後才再重新遞交BNO Visa的申請。

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部分港人移居到英國前，會透過在英國的代理，特別是當地的港人代理找尋居所，但Gary選擇親力親為，透過網上平台如「Rightmove」、「OpenRent」等，直接跟業主洽租。現在Gary一家人租住位於Solihull（索利哈爾）一間樓高兩層的獨立屋，面積大概約1,200平方呎，設有4個房間及後花園，月租約1,500鎊（約16,098元，未計入Council Tax（市政稅））。

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本以為在這區會遇到同路香港人，殊不知周邊的鄰居全是當地人，「在我居住的附近，我暫時見不到香港人，但幸運的是我們來到這地方後，接觸到不同的鄰居，以及當地人也十分友善，會主動跟你打招呼及說早晨，也不會對於我們這些黃皮膚、黑頭髮的人有不友善的感覺，暫時的感覺也不錯的。」

到達英國後，Gary指申請BNO Visa、車牌等也全可以透過郵寄申請，只要根據官方網站的資料去申請就可以，難度不太大。另一項要重點處理的項目，就是為兒子找學校。Gary指，抵達英國後，先要到當地Council（市政府）登記住址，然後支付Council Tax，就可以前往市政府的網站下載申請表格，並填上心儀的學校。他們於6月中申請，及至7月中，兒子已獲派當地的政府學校，並不需要繳交學費。

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來了英國一個月後，Gary也順利找到一份理髮師的工作，未來將會繼續打理手工髮泥品牌的生意，希望可以繼續出產產品。

不少人認為英國的生活費很高，但Gary並不認同。他表示，初到英國時的確有較大的開支，如要添置家具、購買生活用品等，但安頓下來後，他一家三口的生活使費（不計屋租）約是1,000英鎊（約10,732元）。「我覺得最大的使費就是出街吃飯，價錢是貴的，如果你經常在家吃飯，當地的肉類及蔬菜真的很平，食物方面開支其實不是太大的。」

英國的天氣真的像「都市傳說」般差嗎？Gary表示：「很多人說英國經常下雨，天氣灰濛濛，我們來了英國後，現在是夏天，1個月有大概三份二的時間是見到陽光的。雖然是夏天，但感覺也是舒服的，不會像香港那麼炎熱，空氣方面也十分不錯。」他又指，英國也有不少中餐館，可以吃到點心，故不難適應生活。不過由於在香港時有「工人姐姐」幫忙打理家務，來到英國後，甚麼事情如清理花園、吸塵等家務也要自己處理，仍需要時間去習慣。

以上內容節錄自《iMoney Focus》719期封面故事。

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記者：陳詠妍



