【大行報告】高盛看好醫療保健股 板塊波動為增持機會 將呢隻列入「確信買入」名單

高盛發表研究報告指，內地醫健板塊現時及可見的將來料會被嚴格監管，惟過去5年監管的一致性及透明度已明顯改善，並預期短綫充斥不明朗因素下，行業升級及過度將會崎嶇不平，但該行對行業長遠增長機遇仍具正面看法，而近期板塊波動為投資者帶來機遇，對具質素股份擴大敞口，以「食正」戰略趨勢。

該行列出看好行業前景的四大主因，包括行業邁向全球標準升級、新生物製藥生態系統、經營模式快速進化，以及創新參與者進入行業。該行喜好具差異化技術、渠道及產品，以及科學及商業化能力的生科股。

高盛予內地醫藥股最新投資評級及目標價：

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該行認為，改革中的監管框架正推動整個醫療保健行業，有新板塊嶄露頭角（如生物科技、互聯網醫療及消費醫療），有進入新增長階段（如CRO/CDMO/CMO），傳統醫藥股也轉移策略重點（增加創新、對合作持更開放態度，以及放眼全球市場）。該行指，內地醫健板塊快速擴張，自2015年起香港及美國相關IPO達87宗，從投資角度來看，資金大舉流入醫療保健股，同時提高了吸引投資者的門檻。

股份方面，該行首選藥明生物 （02269） ，看好其未來晉身全球CDMO領導股份，重申予其「買入」投資評級，並列入「確信買入」名單內，目標價由157.9元升至170.7元。與此同時，該行下調8隻醫療保健股評級，由「買入」降至「中性」，包括復星醫藥（02196）；另下調3隻醫療保健股評級，由「中性」降至「沽售」，分別為聯邦制藥（03933）、上海醫藥（02607）及歌禮製藥（01672）。

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記者：郭秀慧