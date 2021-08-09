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【居家工作】德勤中國調查：WFH拖低工作效率　因常被家人騷擾

商業 18:10 2021/08/09

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德勤最新調查指出，中國有44%受訪者認為在家工作（work from home）更困難。（法新社圖片）

正當不少大型企業正考慮繼續沿用遙距工作模式，並衡量其利弊時，德勤最新調查指出，中國有44%受訪者認為在家工作（work from home）更困難，效率更低。

【美國疫情】亞馬遜也推疫苗抽獎 　員工打疫苗可抽汽車及50萬現金

德勤發布最新一期《中國移動消費者調查》，發現有44%的受訪者認為，與在辦公室工作比較，在家工作更困難，甚至有2%認為困難很多。遠程工作及溝通軟件並沒有顯著提升員工的工作體驗。只有很小部分的僱員認為，居家工作有助減少交通往返時間，可以令工作更方便。

調查發現，人們認為在家工作會拖累效率，在家工作遇到的問題，有77%與效率有關。例如很難協調與每個人溝通的時間（32%）、工作時間變長（30%）、缺乏面對面溝通提升工作難度（29%）等。個別原因當中，最常見的是經常被家人打擾，比例高達42%。

是次德勤的調查，與歐美的研究結果截然不同，歐美職場反而更習慣在家工作，認為有助提升效率。德勤中國副主席，兼科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩解釋，此差別相信是源於抗疫進度及居住環境不一樣所致。他進一步指，相較於歐美國家，中國民眾的生活及工作模式較早回復至接近疫前水平，包括重返辦公室工作。若只有小部分人在家工作，變相較難與同事、客戶溝通，影響效率。

另一方面，歐美國家的居住空間比較寬敞，在家工作亦較不會受到家人騷擾。相對而言，他們所承受的負面影響，則較中國的上班一族輕微。

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記者：葉泳珊

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