【新股IPO】萬達輕資產商管擬月內遞交上市申請 集資最多312億

萬達集團旗下萬達輕資產商業地產管理業務早已盛傳將要來港上市，最新消息指，萬達輕資產商業管理最快月內遞交上市申請，並傳集資規模介乎30億至40億美元（約234億至312億元），並已委任中信証券、瑞信及摩根大通為安排行。此外，稍早前有報道指萬達輕資產商管上市已吸引了超過20位機構投資者關注，包括私募基金、科技基金以及主權財富基金的投資者。

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萬達商業在3月份發公布，指撤回A股上市申請，並稱決定對公司從事輕資產商業運營等相關資源進行重組，以盡快實現境內外上市。其時亦有指，萬達輕資產商管公司尋求在上市前一輪融資，據外電報道指，萬達輕資產商業管理正進行200億元人民幣上市前融資，預期融資後估值達300億美元。

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萬達集團成立於1988年，業務涉及商管、文化、地產、投資等領域。根據Refinitiv數據顯示，2020年內地房地產商在香港上市籌集規模高達104億美元（約806億港元）。事實上，萬達輕資產商管公司管理達368處萬達廣場，及155處在建的萬達廣場。公司亦於上個月獲得珠海國資委30億元人民幣入股。

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記者：張以正