【美股焦點】散戶成推動美股新動力 盤點十隻Reddit討論度最高的股票

GameStop（GME） 狹空事件反映社交平台對散戶乃至整個大市也有舉足輕重的影響，而最多散戶使用的交易平台羅賓漢（HOOD），上月上市後便成為最多網民討論的股票之一。事實上，擁有逾千萬個會員的Reddit熱門討論區WallStreetBets亦哄抬多隻股份的股價，令很多做空的投資者蝕錢離場。

不過這些「迷因股」的股價也非一帆風順，在沒有基本面支持下，很多迷因股也大幅下跌，當中AMC娛樂 (AMC) 和 GameStop (GME) 股價，便在在過去的一個月腰斬了一半或以上。大上大落似乎成為了這些迷因股的代名詞。

以下便是SwaggyStocks統計出十隻Reddit討論度最高的股票:

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