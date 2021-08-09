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聯合國氣候報告：20年內全球升溫1.5度 熱浪變十年一遇

環球社會熱點 19:09 2021/08/09

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氣候變化近年成為重大議題，全球積極希望找出解決方法。聯合國氣候小組周二（9日）發表評估報告，指摘人類活動直接導致氣候變化，全球氣溫正以危險速度上升，以往50年一遇的熱浪，現在將每10年發生一次。同時，報告預計20年內，全球溫度將會上升攝氏1.5度。

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聯合國轄下的政府間氣候變化專門委員會（IPCC）周二發表氣候變化報告，報告參考逾1.4萬篇科學研究，指地球氣候變化已無法逆轉及無可避免，指摘人類活動明確導致氣候變化，並警告全球氣溫正以危險速度上升。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）形容報告為「向人類發出的紅色警號」，表示「警鐘早已敲響」，敦促全球立即停止使用媒炭能源或其他高污染化石燃料，以免摧毀地球。

報告表示，全球氣溫正以危險速度上升，地球平均已上升超過攝氏1度，引發多種極端天氣問題，例如美國西北部6月迎來歷史性熱浪， 造成數百人死亡，以及巴西正經歷91年來最嚴重的乾旱等。

美國西部10州逾60處山火 俄勒岡州火勢最強烈 【下一頁】

報告亦指出以往50年才發生一次的極端熱浪，將縮短至每10年發生一次，並預計20年內全球升溫可能達到攝氏1.5度，屆時熱浪將更為頻繁，每6年出現一次。如全球升溫4度，熱浪估計隔年出現。

報告主要作者、環境物理學家阿爾塔索 （Paulo Artaxo） 表示，美國及加拿大的熱浪、加州山火、德國及中國洪水、巴西旱情明確指出，極端天氣為全球帶來嚴重損失。

IPCC認為，全球重要農業地區將出現更多乾旱或極端降雨情況，受影響國家包括大豆及全球農產品主要種植國阿根廷、巴拉圭、玻利維亞及巴西部分地區等。IPCC兼牛津大學氣候專家奧托（Friederike Otto）指出，如果全球升溫能維持在1.5度，可以避免情況惡化。

責任編輯：郭麗明

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