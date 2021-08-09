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【業績｜房託】越秀房託中期分派升近7%、出租率93.2%　主席：低息環境有助公司收購更多資產

股市 19:29 2021/08/09

分享：

越秀房託（00405）旗下白馬大廈。

越秀房託 （00405） 公布，中期分派3.4億元（人民幣．下同），按年升6.7%；每個基金單位分派10.25分人民幣，折合12.33港仙，按年分別升3.5%及逾12.3%。以6月底收市價4港元計，按年計算的分派收益率為6.17%。

公司主席、執行董事兼行政總裁林德良表示，目前全球利息處於低水平，低融資成本對公司非常有利，是公司很好的收購時機，公司會持續留意一線城市核心地段及二線城市的地標物業。

林德良又指，上半年公司管理的寫字樓續租率超過七成，武漢續租租金增長9.7%；杭州增長11%；廣州增長5%，表現不錯。

另外，內地首批基礎設施公募REITs陸續獲批上市，林德良表示，境內投資者比較留意這類投資產品，但目前內地公募REITs主要包括基礎設施、產業園等，並未有覆蓋商業地產，市場留意香港的REITs是否能夠進入滬深港通，相信內地公募REITs上市，對香港REITs加入滬深港通有很大的推動作用。

期內，收入總額升6.1%至8.8億元，物業收入淨額跌2.3%至近6.4億元。截至6月底，整體出租率93.2%，去年同期為92.1%。

（第二版更新管理層回應）

相關文章：【業績│房託】置富產業信託半年每基金單位分派增一成至24.96仙　物業出租率95.8%

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

編輯：區嘉俊

港股 REITS REITs股 REITS產品 越秀

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