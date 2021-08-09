  • 30°C
香港時間 : 2021809日 (一) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】中國中免據報因中美緊張關係 避免與美資銀行合作

股市 18:00 2021/08/09

分享：

中國中免據報因應中美緊張關係，香港上市避免與美資銀行合作。

中國中免（滬：601888）今年6月正式在港遞交上市申請，市傳集資約70億美元（約546億港元），有望超越快手 （01024） 成為年內最大型新股。惟外電最新報道，因應中美緊張關係，中國中免在香港上市過程中正避免與美資銀行合作。據公司遞交的招股書，中金及瑞銀為其聯席保薦人。

知情人士指，中國中免近期新增了幾間中資投行作為聯席全球協調人，包括中信證券、海通國際在內。美資銀行缺席如此大型新股發行的情況亦很少見。

中國中免正式提交香港上市申請，詳情見【下一頁】

快手今年初上市時，保薦人及全球協調人包括美國銀行、華興資本及摩根士丹利。而阿里巴巴 （09988） 2019年回港第二上市時，保薦人為中金、瑞信，聯席全球協調人還包括花旗、摩根大通和摩根士丹利，當時中美貿易戰爆發不久。

知情人士又指，公司管理層當中有人認為在中美緊張關係下，應該遠離美資銀行。另有知情人士指，鑑於中國中免的國資背景，對消息並不感到意外，但問題是其他國企會不會跟隨。

中國中免今日在A股收報260.4元人民幣，升3.3%，最新市值5084億元人民幣。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【業績】中國中免上半年純利增長484%　收入按年升84%

【新股IPO】訊飛醫療據報來港上市、集資額約39億元　科大訊飛為大股東

編輯：陳健婷

 

港股 傳統經濟股 香港 中國中免（滬：601888） IPO 集資

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康︰向製造業投資轉向 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

舜宇光學7月手機鏡頭出貨量按年跌23%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊700】傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實
【騰訊700】傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實
【阿里巴巴9988】阿里巴巴鬧「性醜聞」股價曾跌4%　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡（第二版）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴鬧「性醜聞」股價曾跌4%　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡（第二版）
【銀色債券】銀債分配結果出爐　13手或以下足額配發、年袋4550元利息
【銀色債券】銀債分配結果出爐　13手或以下足額配發、年袋4550元利息
【李慧詩摘銅】恒基向李慧詩送125萬獎金　連同凱林賽個人獎金共156萬元（附獎金表）
【李慧詩摘銅】恒基向李慧詩送125萬獎金　連同凱林賽個人獎金共156萬元（附獎金表）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【封殺幣安】幣安風波不斷　平台停香港用戶開設新期貨戶口、幣安美國CEO閃電辭職
【封殺幣安】幣安風波不斷　平台停香港用戶開設新期貨戶口、幣安美國CEO閃電辭職