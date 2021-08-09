【新股IPO】中國中免據報因中美緊張關係 避免與美資銀行合作

▲ 中國中免據報因應中美緊張關係，香港上市避免與美資銀行合作。

中國中免（滬：601888）今年6月正式在港遞交上市申請，市傳集資約70億美元（約546億港元），有望超越快手 （01024） 成為年內最大型新股。惟外電最新報道，因應中美緊張關係，中國中免在香港上市過程中正避免與美資銀行合作。據公司遞交的招股書，中金及瑞銀為其聯席保薦人。

知情人士指，中國中免近期新增了幾間中資投行作為聯席全球協調人，包括中信證券、海通國際在內。美資銀行缺席如此大型新股發行的情況亦很少見。

中國中免正式提交香港上市申請，詳情見【下一頁】

快手今年初上市時，保薦人及全球協調人包括美國銀行、華興資本及摩根士丹利。而阿里巴巴 （09988） 2019年回港第二上市時，保薦人為中金、瑞信，聯席全球協調人還包括花旗、摩根大通和摩根士丹利，當時中美貿易戰爆發不久。

知情人士又指，公司管理層當中有人認為在中美緊張關係下，應該遠離美資銀行。另有知情人士指，鑑於中國中免的國資背景，對消息並不感到意外，但問題是其他國企會不會跟隨。

中國中免今日在A股收報260.4元人民幣，升3.3%，最新市值5084億元人民幣。

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編輯：陳健婷