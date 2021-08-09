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【樓市現象】新港城樓王估價不足　買家高追後焗撻訂

股樓投資 18:06 2021/08/09

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樓價有望月內破頂，買家紛紛加快置業步伐，怕遲買更貴，甚至不惜以「破頂價」入市。不過，有個別買家高價接貨後，疑因銀行估價不足，而要逼迫撻訂。舉例說，馬鞍山新港城H座中層6室，實用面積363平方呎，兩房間隔，原叫價710萬元放盤，但業主見樓市市道旺，故加價33萬元放盤，終成功以743萬元賣出單位，實用呎價約20,468元，創屋苑同類戶型新高。   

不過，市傳疑因單位估價不足問題，買家逼迫撻訂離場。據本港三大銀行的網上估價資料顯示，上述單位現時估值約665萬元至685萬元，即成交價較估值高約58萬至78萬元。若計及訂金、佣金，料買家撻訂最少損失約30萬元。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 新港城 馬鞍山 撻訂 估價

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