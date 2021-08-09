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【Tesla】Cybertruck需延期生產　又與Model Y有關？

科技 18:20 2021/08/09

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Tesla 電動卡車 Cybertruck 原定於 2021 年上市，但Tesla官網日前更新產品資訊，顯示 Cybertruck 將於 2022 年生產。（AFP）

Tesla 電動卡車 Cybertruck 原定於 2021 年上市，但Tesla官網日前更新產品資訊，顯示 Cybertruck 將於 2022 年生產，其中一個導致延期的原因，或與Model Y 供不應求有關。

【混能車】Toyota擬推新柴油混能引擎 專為重型車輛而設

Cybertruck 原定於 2021 年年底發售，已預售 100 萬輛。但由於 Model Y 供不應求，原定生產 Cybertruck 的美國奧斯汀廠房需要先提升 Model Y 的生產量，之後才可啟動Cybertruck 的生產程序。

【電動車電池】寧德時代將推電動車用鈉離子電池 充電15分鐘達80%電量

Tesla 創辦人 Elon Musk 早在 1 月時指出在本年內只會有少量 Cybertruck 出貨，並在 2022 年才能達成量產的目標。據公司在 7 月時發佈的季度報告顯示，Tesla 在近期才完成卡車的工程設計，而現時只剩下數月完成所有開發、製造和運送首批 Cybertruck。

Cybertruck 延期對其他車廠或是好消息，其中福特汽車（Ford）計劃在明年春季開始發售電動卡車 F-150 Lightning，而另一品牌 GMC Hummer 亦會在今年 9 月推出電動卡車 R1T。

【電動車】現代汽車夥LGES於印尼建電池廠 冀電動車年銷達100萬輛

記者：廖淑瑩

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