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【東京奧運】日本奧委會派逾2826萬獎金 橋本大輝料拎最多

環球社會熱點 17:44 2021/08/09

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東京奧運賽事完成後，各個國家及地區陸續發放得獎運動員的獎勵。日本奧委會宣布，日本金牌運動員可獲500萬日圓獎金﹑銀牌200萬日圓及銅牌100萬日圓，合計共派逾4億日圓。其中，獎金最高的應是2金1銀的體操運動員橋本大輝。

【東京奧運】比賽結束後 場館及奧運村會點用？ 【下一頁】

受新冠疫情影響，日本奧委會財務緊絀，但日本代表團團長福井烈表明按照規定，向奧運得獎運動員派發獎金。一面金牌將獲派500萬日圓（約35.3萬港元）﹑銀牌200萬日圓（約14.1萬港元），銅牌則有100萬日圓（約7萬港元）。

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今屆奧運會中，日本共取得27金14銀17銅，日本奧委會預計派出超過4億日圓（約2,826萬港元）。男子體操全能及單槓雙金，加上團體賽銀牌讓橋本大輝可得到1,200萬日圓（約84.8萬港元），游泳個人混合泳雙金得主大橋悠依則有1,000萬日圓（約70.7萬港元）。

【東京奧運】俄羅斯創04年後最佳 ROC豪取71獎牌 【下一頁】

日本在相隔13年重回奧運的棒壘球項目上奪得金牌，陣中棒球隊24名運動員、壘球隊15名運動員將分別獲得500萬日圓。

責任編輯：吳漢培

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