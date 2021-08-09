【新股IPO】 思派健康科技遞交上市申請 騰訊IDG有份投資

內地醫療數據平台思派健康科技已遞交上市申請，並已委任摩根士丹利、中金公司及海通國際保薦人。根據其初步招股文件顯示，思派健康目前經營三條業務綫，包括醫生研究解決方案、藥品福利管理及供應商與支付方解決方案。

網易雲音樂推遲在港上市 等待更好市況再重來，【見下頁】

截至6月底止，思派健康科技已通過於中國100多個主要城市的醫院、全科醫生及專家的供應商網絡合作夥伴，為近1,000萬名加入健康保險計劃會員提供供應商與支付方解決方案。

延伸閱讀:瑞銀大劈快手目標價70% 料直播收入減 政策風險增

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

成立於2014年的思派健康，早於2016年完成由騰訊（00700）牽頭投資的B輪融資，於上市前騰訊實體持股達27.67%，為最大機構股東。另外，IDG、龍湖（00960）主席吳亞軍的家族辦公室Wu Capital、Eight Roads等亦為上市前投資者。

同場加映:【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正