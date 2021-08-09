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【新股IPO】 思派健康科技遞交上市申請 騰訊IDG有份投資

股樓投資 17:40 2021/08/09

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內地醫療數據平台思派健康科技已遞交上市申請，並已委任摩根士丹利、中金公司及海通國際保薦人。根據其初步招股文件顯示，思派健康目前經營三條業務綫，包括醫生研究解決方案、藥品福利管理及供應商與支付方解決方案。

網易雲音樂推遲在港上市 等待更好市況再重來，【見下頁】

截至6月底止，思派健康科技已通過於中國100多個主要城市的醫院、全科醫生及專家的供應商網絡合作夥伴，為近1,000萬名加入健康保險計劃會員提供供應商與支付方解決方案。

延伸閱讀:瑞銀大劈快手目標價70%　料直播收入減　政策風險增

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成立於2014年的思派健康，早於2016年完成由騰訊（00700）牽頭投資的B輪融資，於上市前騰訊實體持股達27.67%，為最大機構股東。另外，IDG、龍湖（00960）主席吳亞軍的家族辦公室Wu Capital、Eight Roads等亦為上市前投資者。

同場加映:【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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記者：張以正

騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 騰訊 IPO 港股

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