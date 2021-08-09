▲ 【業績|零售】L’Occitane歐舒丹上季收入增28% 香港業務增1.3倍

歐舒丹L’Occitane （00973） 公布，4月至6月的2022財年第一季度銷售淨額按年增23%至3.37億歐元（30.85億港元），以固家匯率就升28%。以固定匯率計，受惠絕大部分地區防疫措施較去年同期較寬鬆，歐舒丹在台灣以外所有市場都錄得增長，內地、日本和香港增長貢獻最大，香港業務以本土匯率計，銷售淨額更大增1.3倍。

以地區計，中國、美國和日本是歐舒丹最主要收入來源地，以固定匯率計，三地銷售增長分別是29%、1%和25%，佔集團收入比例就由13.6%至16.8%。

若以品牌劃分，核心品牌L’Occitane en Provence增長最佳，固定匯率計收入增36%至2.6億歐元，ELEMIS也可增長21%至3420萬歐元，但Lime Life就跌32%至2032萬歐元。歐舒丹稱，Lime Life以純線上商業模式經營，去年疫情期間表現大爆發，推高基數。

歐舒丹至期末營運1500家自營零售店，較去年同期少52家，單季也減少23家，期內同店銷售按年增長25%。

歐舒丹稱，美國附屬公司L’Occitane， Inc.仍處於美國破產法第11章的法律程序中，上季銷售額和損益並未綜合入賬，但為了方便比較業績，仍將L’Occitane， Inc. 季內1910萬歐元淨銷售額計入整體銷售額。

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編輯：麥德銘