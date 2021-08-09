  • 30°C
香港時間 : 2021809日 (一) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜零售】L'Occitane歐舒丹上季收入增28%　香港業務增1.3倍

股市 17:31 2021/08/09

分享：

【業績|零售】L’Occitane歐舒丹上季收入增28%　香港業務增1.3倍

歐舒丹L’Occitane （00973） 公布，4月至6月的2022財年第一季度銷售淨額按年增23%至3.37億歐元（30.85億港元），以固家匯率就升28%。以固定匯率計，受惠絕大部分地區防疫措施較去年同期較寬鬆，歐舒丹在台灣以外所有市場都錄得增長，內地、日本和香港增長貢獻最大，香港業務以本土匯率計，銷售淨額更大增1.3倍。

以地區計，中國、美國和日本是歐舒丹最主要收入來源地，以固定匯率計，三地銷售增長分別是29%、1%和25%，佔集團收入比例就由13.6%至16.8%。

若以品牌劃分，核心品牌L’Occitane en Provence增長最佳，固定匯率計收入增36%至2.6億歐元，ELEMIS也可增長21%至3420萬歐元，但Lime Life就跌32%至2032萬歐元。歐舒丹稱，Lime Life以純線上商業模式經營，去年疫情期間表現大爆發，推高基數。

歐舒丹至期末營運1500家自營零售店，較去年同期少52家，單季也減少23家，期內同店銷售按年增長25%。

歐舒丹稱，美國附屬公司L’Occitane， Inc.仍處於美國破產法第11章的法律程序中，上季銷售額和損益並未綜合入賬，但為了方便比較業績，仍將L’Occitane， Inc. 季內1910萬歐元淨銷售額計入整體銷售額。

相關文章：

【業績│零售股】L'OCCITANE：未有計劃再關閉香港門店　未來一年產品平均加價1%

【業績│零售股】L'OCCITANE歐舒丹大增派息、股價破頂升8%　大和富瑞調高目標價

編輯：麥德銘

港股 業績公布 L'OCCITANE（00973）

上一篇文章

【新股IPO】訊飛醫療據報來港上市、集資額約39億元　科大訊飛為大股東

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌百點　油價大跌逾4%　憂紓困措施減少及疫情升溫（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【李慧詩摘銅】恒基向李慧詩送125萬獎金　連同凱林賽個人獎金共156萬元（附獎金表）
【李慧詩摘銅】恒基向李慧詩送125萬獎金　連同凱林賽個人獎金共156萬元（附獎金表）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴鬧「性醜聞」股價曾跌4%　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡（第二版）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴鬧「性醜聞」股價曾跌4%　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡（第二版）
【騰訊700】傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實
【騰訊700】傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實
【封殺幣安】幣安風波不斷　平台停香港用戶開設新期貨戶口、幣安美國CEO閃電辭職
【封殺幣安】幣安風波不斷　平台停香港用戶開設新期貨戶口、幣安美國CEO閃電辭職
【銀色債券】銀債分配結果出爐　13手或以下足額配發、年袋4550元利息
【銀色債券】銀債分配結果出爐　13手或以下足額配發、年袋4550元利息
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）