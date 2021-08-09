【樓市故事】準備邁向人生新階段　細心揀樓貨比三區　終鎖定四小龍883萬上車

對年輕情侶而言，買樓結婚是人生大事，當然要深思熟慮，精挑細選。利嘉閣何燕煌表示，長沙灣宇晴軒5座中層A室二手成交，單位實用面積約464平方呎，兩房間隔，外望內園景。單位新近以883萬元成功沽出，折合實用面積呎價約19,030元

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據了解，買家準備置業結婚，已睇樓多月，並且在比較元朗、馬鞍山及西九龍後，最後揀選「四小龍」，原因是交通方便，區內潛力看高一線。

代理指，原業主於2003年9月，以約180.6萬元購入上述單位，及後於2018年7月，其中一方透過內部轉讓購入餘下一半業權，單位成交價800萬元，現轉手帳面獲利約83萬元，物業升值約10.4%。

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