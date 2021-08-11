【室內裝修】兩夫婦為生育作好準備 38萬裝修270呎蝸居變2房　飯廳採用「升降枱」設計　生小朋友都唔驚

香港樓價貴，冠絕全球。為了一圓置業夢， 小小的蝸居就成了不少人的選擇。是次要介紹的單位位於田灣碧麗大廈，這個單位實用面積只有270呎，裝修用了三個月完成，現在只有兩夫婦居住，不過他們都計劃生小孩，所以間隔為兩房一廳。單位整體風格主打日系風格，空內設計公司San Marino Interior Design為單位配上柔和的顏色以及使用各種木傢俬，帶給人溫暖的感覺。

一進門就可以看到一個通孔的屏風，用來遮擋視線，以起間隔作用，使人不會一進門就看到客廳。另外，間條的設計使光線可透光客廳射進玄關，增加採光度和空間感。業主計劃將來會生小朋友，所以設計師都特意把傢俬的邊角位改為圓角，令將來小朋友在家中玩也不用擔心撞到受傷。

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由於他們計劃會小朋友，所以預計將來留給小朋友的地方，暫時會是一個飯廳。和風設計加上日式玻璃趟門，乍眼一看還以為是去了日本餐廳。配上一個木質百葉簾，別具一格。而飯桌是一個訂製的升降飯枱，如果飯枱不用的時候，可以把飯枱降下，變為一個平面。這個設計除了可以方便遲點屋主生小朋友後用改為小朋友的房間，座位下亦有空間用作收納，增加儲物空間。為了讓屋主方便進出房間，設計師特意在電視櫃做了個斜角的設計，一邊做掩門，一邊是抽屜。

清拆及雜項 $66,000

泥水工程 $66,000

水電工程 $66,000

木器及傢俱及門套 $151,000

油漆工程 $28,000 總共：$377,000

圖片由室內設計公司San Marino Interior Design提供

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責任編輯：黃苑筠