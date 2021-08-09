  • 30°C
香港時間 : 2021809日 (一) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管風暴】強調將嚴格依法經營 西安13間網約車平台聯合發聲明 名單未見滴滴出行？

股樓投資 17:28 2021/08/09

分享：

內地傳媒報道，西安市14間獲許可經營的網約車平台早前司開座談會，其中13間平台聯合發表聲明，公布已全面完成排除非法網約車的工作，承諾將嚴格跟隨法律經營，不過，參與聲明的公司包括曹操出行、神州專車、攜程專車等，滴滴（DIDI）西安分公司並沒有參與。

延伸閱讀   【大行點睇】瑞銀大劈快手目標價70% 料直播收入減 政策風險增  見 下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

西安監管部門於7月底曾約談滴滴出行西安分公司的負責人，要求馬上將所有違規的車輛下綫，並如實向監管部門接入相關數據，不過當局在上周抽查滴滴出行西安分公司時，發現有近六成車輛未取得許可。

同場加映 【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 滴滴出行 西安
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

官媒批評部分晶片經銷商 惡意漲價20倍影響汽車生產
官媒批評部分晶片經銷商 惡意漲價20倍影響汽車生產
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增
【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增