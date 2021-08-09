【監管風暴】強調將嚴格依法經營 西安13間網約車平台聯合發聲明 名單未見滴滴出行？

內地傳媒報道，西安市14間獲許可經營的網約車平台早前司開座談會，其中13間平台聯合發表聲明，公布已全面完成排除非法網約車的工作，承諾將嚴格跟隨法律經營，不過，參與聲明的公司包括曹操出行、神州專車、攜程專車等，滴滴（DIDI）西安分公司並沒有參與。

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西安監管部門於7月底曾約談滴滴出行西安分公司的負責人，要求馬上將所有違規的車輛下綫，並如實向監管部門接入相關數據，不過當局在上周抽查滴滴出行西安分公司時，發現有近六成車輛未取得許可。

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