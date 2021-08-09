【異動股】維他奶發盈警 產品上月內地下架錯過旺季 股價急挫逾一成

維他奶（00345）上周五（6日）收市後發盈警，預料截至今年9月底止的六個月，業績將會介乎虧損5,000萬元，至獲盈利6,000萬元，對比去年同期錄得6.7億元盈利，按年減少91%至107%。公司指，跌幅主因第二季的市場需求大幅下跌。盈警消息拖累下，股價今早（9日）開報20.75元破底後，跌幅逐漸擴大，低見18.6元，最多跌13.3%，收市報19.28元，仍要跌10.1%，創3年低位，成交額4.1億元。

維他奶指，由於今年7月2日的一份包含不恰當內容而且未經授權的內部備忘錄在社交平台被廣泛流傳，導致中國內地消費者對集團構成負面影響，以致在整個7月份內，中國內地不同銷售渠道均發生產品下架的情況。儘管公司的產品逐漸在部份渠道開始重新上架，但預計在夏天旺季的銷售損失將對集團截至9月底止6個月的收入和盈利產生重大影響。

事實上，近年內地業務為維他奶主要收入來源。回看公司去年全年業績，截至2021年3月底止，收入錄得75.2億元，其中來自中國內地的收入為50.1億元，佔整體收入的66.6%，可見事件對業績打擊將有多大。

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記者：郭秀慧