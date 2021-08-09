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【大行點睇】奈雪的茶獲保薦人摩通首予「增持」評級　料其回本期將加快

股樓投資 17:34 2021/08/09

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奈雪的茶(02150)聯席保薦人之一的摩根大通發表研究報告，首予奈雪的茶「增持」評級，以現金流折現率計，目標價15元，相當於明年預測市銷率3倍，或明年預測市盈率53倍。

報告稱，公司是內地第二大高端連鎖茶店品牌，隨年輕一代及社交媒體乘勢而起，以零售消費價值計，去年市佔率18.9%屬次高。該行料其回本期將加快，店舖毛利率高於傳統連鎖火鍋店、咖啡店、薄餅店、漢堡包店、酒吧等。隨著店舖網絡擴張，經營槓桿料支持毛利率。

受惠經營槓桿，奈雪的茶PRO加快開店及數碼化，該行料其2020至2023年間銷售及盈利年均複合增長達43%及238%，經調整經營利潤率料由去年的1.9%擴至2023年的10%。

 

大行對奈雪的茶評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

奈雪的茶（02150） 港股

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