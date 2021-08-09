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海洋公園水上樂園9月21日開幕 今日5時接受市民預訂 設早鳥優惠

理財智慧 17:00 2021/08/09

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海洋公園水上樂園落實於9月21日正式開幕，今日(9日)下午5時起海洋公園水上樂園官網接受預訂。至於門票的定價將採用動態定價系統，售價將根據未來60天的季節性因素、週日或週末以制定，每日更設限量早鳥優惠。水上樂園開幕期間的成人票價將低至320元，而小童(3-11歲)票價則低至225起。

【理財智慧】監管風暴引發市場動盪 認清9大類別投資風險 【下一頁

海洋公園副主席龐建貽表示，開幕早鳥優惠為9月21日至11月21日，日後的票價如何改變則視乎當時情況，並留意海洋公園水上樂園官網。他又表示，長者及殘疾人士的票價將全年維持150元。被問到疫情防控措施，龐建貽指，將嚴格遵守政府指引。

【理財智慧】新手投資毫無概念？ 認識股票知多點！ 【下一頁

另外，The Club設會員尊屬水上樂園優先體驗日，體驗日於9月18日舉行。由8月19日起，The Club會員可於Club Shopping以100積分加120元兌換優先體驗日門票乙張。首1000名The Club會員成功兌換優先體驗日門票，更可於入園當日史獲贈免費餐飲禮券乙張。水上樂園開幕後，會員亦可於Club Shopping 兌換水上樂園門票。

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責任編輯：羅浩濂

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