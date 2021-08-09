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【理財智慧】新手投資毫無概念？ 認識股票知多點！

名人薈萃 17:38 2021/08/09

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什麼是「股票」？

股票即代表公司的所有權，公司的股票分為一定數量的股份，股東的所有權百分比等於所擁有股份的百分比，股份分為兩類，分別是普通股及優先股。普通股的股東有決策的參與權，包括選舉董事會、決定重大事件的投票權，例如合併或清盤，藉以影響公司的政策，股東有權從公司利潤分配中得到股息。而優先股的股東通常沒有投票權，但在股息支付和清盤時，可優先於普通股股東，贖回公司的資產。

股票的常見術語

一、藍籌股

通常是指恆生指數的成分股，此類股份普遍具行業代表性及規模，市值較高，其流通量高及財務狀況良好。

二、紅籌股

中國境外註冊成立，例如在香港，而且在香港上市，但是其主要業務、資產控制等均在中國內地，大部分股東權益自來中國內地，並以港元進行買賣。

三、A股

中國境內公司發行，予中國大陸境內機構、組織或個人投資者，以人民幣認購和交易。

四、B股

中國境內公司發行，於上海及深圳交易所上市之股票，供中國境外及境內投資者以外匯進行買賣。

五、H股

中國境內註冊成立、業務在中國境內的企業所發行的股票，Ｈ股又稱為國企股，主要在香港上市，並以港元買賣。

同場加映：【青姐話】政策輪流質 點至走得甩？

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編輯：龍紀瑩

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