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【異動股】繼周五升17%後　騰盛博藥今再爆升40%　旗下新冠中和抗體產品或獲緊急使用

股樓投資 17:41 2021/08/09

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騰盛博藥(02137)繼周五升近17%後，今日再漲近40%，再創上市新高。公司近日宣佈其BRII-196/BRII-198自研產品新冠中和抗體產品的ACTIV-2三期臨牀研究已在美國、巴西、南非、墨西哥及阿根廷的研究中心完成846位受試者的入組工作。三期研究的設計旨在確定BRII-196/BRII-198聯合療法能否在研究的28天中預防住院或死亡的複合終點。若後續數據積極，將有可能被授予EUA(緊急使用權)。

 

 

 

同場加映﹕【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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撰文 : 周兆邦

騰盛博藥—B（02137） 港股

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