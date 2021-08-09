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【國策追蹤】生豬生產建逆周期調控機制 穩定母豬存欄量4300萬頭 豬肉股報喜

股樓投資 17:59 2021/08/09

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近期不少行業受到國策新規衝擊，股價潰不成軍，不過今次終於有利好國策出台，就是生豬養殖行業，刺激一眾中港上市豬肉豬造好。

農業農村部等六部門發布《關於促進生豬產業持續健康發展的意見》，要求以保障豬肉基本自給為目標，建立預警及時、措施精准、響應高效的生豬生產逆周期調控機制。保持能繁母豬合理存欄水平，「十四五」期間，全國能繁母豬存欄量穩定在4,300萬頭左右，最低保有量不少於4,000萬頭。

本港上市的萬洲國際（00288）收報6.46元，升2.7%；惠生工程（01340）報0.085元，升11.8%；中糧家佳康（01610）報2.48元，升4.2%。至於內地A股傲農生物（滬：603363）、巨星農牧（滬：603477）及牧原股份（深：002714）漲停板；新希望（深：000876）升6.5%、天邦股份（深：002124）升8.1%。

【延伸閱讀】【下半年部署】瑞信更新亞太焦點股名單 4隻港股上榜 晨星另推介4隻行業首選股【見下頁

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分析人士認為，這是繼2016年的生豬生產「十三五」規劃和2019年的《加快生豬生產恢復發展三年行動方案》之後，行業迎來的又一重磅政策，將防止產能大幅波動，促進行業持續健康發展。

同場加映：【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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記者：李兆明

A股 經濟 中糧家佳康（01610） 牧原股份（深：002714） 新希望（深：000876） 萬洲國際（00288）

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