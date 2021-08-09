【東京奧運】拜登盛讚美國隊 力挺拜爾斯有勇氣

美國隊在東京奧運最後一日，成功靠女子排球奪冠登上獎牌榜榜首。美國總統拜登與奧運選手視像對話，讚揚他們表現令人感到自豪，帶給民眾希望，邀請他們秋天到訪白宮。拜登還特別提及體操名將拜爾斯，指她提出心理健康問題做法十分具有勇氣。

女排東京奧運首度稱霸 美國肯定成金牌榜之首 【下一頁】

拜登（Joe Biden）及太太吉爾（Jill Biden）上周六（7日）與身在東京美國奧運選手視像對話，期間稱讚選手表現令人感到自豪。拜登向泳手莉迪姬（Katie Ledecky）表示，她在水中遊1公里的速度，應該比大多數人跑1公里更快。拜登邀請一眾運動員今年秋天到訪白宮，希望所有運動員會出席。

▲ Katie Ledecky在東奧中獲得2金2銀（路透社圖片）

拜登亦表示，感謝運動員為民眾帶來快樂、自豪及希望。他還特別讚揚拜爾斯（Simone Biles）十分具有勇氣，敢於說出自己需要幫助，為其他人設立榜樣。最令拜登感驚訝的，是拜爾斯其後復出參加平衡木決賽。

▲ Simone Biles在女子體操團體賽中以心理原因為由退賽（路透社圖片）

美國5屆老將累計10獎牌 東京奧運或破劉易斯記錄 【下一頁】

拜登最後再度表示，雖然選手家人無法一同到訪東京，但相信家人亦會對他們的表現感到自豪。拜登在早前錄影片段表示，參加奧運比賽是涉及漫長的準備過程，疫情令過程變得更為困難。

美國在東京奧運蟬聯3屆獎牌榜榜首，共獲得113枚獎牌，包括39面金牌，41面銀牌及33面銅牌。

責任編輯：李俊儀