  • 30°C
香港時間 : 2021809日 (一) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】拜登盛讚美國隊 力挺拜爾斯有勇氣

環球社會熱點 17:22 2021/08/09

分享：

美國隊在東京奧運最後一日，成功靠女子排球奪冠登上獎牌榜榜首。美國總統拜登與奧運選手視像對話，讚揚他們表現令人感到自豪，帶給民眾希望，邀請他們秋天到訪白宮。拜登還特別提及體操名將拜爾斯，指她提出心理健康問題做法十分具有勇氣。

女排東京奧運首度稱霸 美國肯定成金牌榜之首 【下一頁】

拜登（Joe Biden）及太太吉爾（Jill Biden）上周六（7日）與身在東京美國奧運選手視像對話，期間稱讚選手表現令人感到自豪。拜登向泳手莉迪姬（Katie Ledecky）表示，她在水中遊1公里的速度，應該比大多數人跑1公里更快。拜登邀請一眾運動員今年秋天到訪白宮，希望所有運動員會出席。

Katie Ledecky在東奧中獲得2金2銀（路透社圖片）

拜登亦表示，感謝運動員為民眾帶來快樂、自豪及希望。他還特別讚揚拜爾斯（Simone Biles）十分具有勇氣，敢於說出自己需要幫助，為其他人設立榜樣。最令拜登感驚訝的，是拜爾斯其後復出參加平衡木決賽。

Simone Biles在女子體操團體賽中以心理原因為由退賽（路透社圖片）

美國5屆老將累計10獎牌 東京奧運或破劉易斯記錄 【下一頁】

拜登最後再度表示，雖然選手家人無法一同到訪東京，但相信家人亦會對他們的表現感到自豪。拜登在早前錄影片段表示，參加奧運比賽是涉及漫長的準備過程，疫情令過程變得更為困難。

美國在東京奧運蟬聯3屆獎牌榜榜首，共獲得113枚獎牌，包括39面金牌，41面銀牌及33面銅牌。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【東京奧運】比賽結束後 場館及奧運村會點用？
今日
【東京奧運】比賽結束後 場館及奧運村會點用？
【東京奧運】俄羅斯創04年後最佳 ROC豪取71獎牌
今日
【東京奧運】俄羅斯創04年後最佳 ROC豪取71獎牌
【東京奧運】空場無阻青春光芒 巨星閃耀不再
今日
【東京奧運】空場無阻青春光芒 巨星閃耀不再
【東京奧運】克服喪親挫折逆轉人生 英國拳手奪金
2021/08/08
【東京奧運】克服喪親挫折逆轉人生 英國拳手奪金
【東京奧運】成功衛冕凱林賽 肯尼成英國史上最多金
2021/08/08
【東京奧運】成功衛冕凱林賽 肯尼成英國史上最多金

你可能感興趣

【東京奧運】比賽結束後 場館及奧運村會點用？
今日 15:02
【東京奧運】比賽結束後 場館及奧運村會點用？
【東京奧運】俄羅斯創04年後最佳 ROC豪取71獎牌
今日 12:06
【東京奧運】俄羅斯創04年後最佳 ROC豪取71獎牌
【東京奧運】空場無阻青春光芒 巨星閃耀不再
今日 08:05
【東京奧運】空場無阻青春光芒 巨星閃耀不再
運動 運動員 奧運會 美國隊 拜登 美國 白宮 東京

上一篇文章

塔利班攻陷阿富汗多座城市 警告美國勿干預

下一篇文章

馬來西亞放寬檳城沙巴防疫 8州打完針可堂食旅遊

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】女排首度稱霸 美國肯定成金牌榜之首
【東京奧運】女排首度稱霸 美國肯定成金牌榜之首
【東京奧運】拎牌會有獎金？ 運動員收入好極端
【東京奧運】拎牌會有獎金？ 運動員收入好極端
美斯淚別巴塞 傳今日到巴黎體測（第二版）
美斯淚別巴塞 傳今日到巴黎體測（第二版）
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【泰國疫情】單日破紀錄近2.2萬確診 爆發反政府示威
【泰國疫情】單日破紀錄近2.2萬確診 爆發反政府示威
新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間18:00）