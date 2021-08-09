【澳門博彩】澳門立法會指賭博涉及國家安全 賭場貴賓廳或需改營運模式

澳門立法會早前發報有關博彩業的報告書，指博彩業關係到國家安全，建議政府在修改《博彩法》時，需要注意有關的影響，在設定指標時，要衡量博彩企業的社會責任。

該報告指，博彩業在治安、經濟、金融等範疇均涉及國家安全問題，因此在修改博彩法時，需要考慮如何確保博彩業穩定發展同時，亦要顧及滿足國家安全需要。由於內地在今年3月實施新的《刑法》修正案，打擊資金外流及境外賭博等問題。報告又特別提到要著重分析該修正案對澳門博彩業特別是貴賓廳的影響，同時指貴賓廳在新政策下，未必維持現有的營運模式。

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