【理財智慧】監管風暴引發市場動盪 認清9大類別投資風險

1. 市場風險（Market Risk）

資產價值或因整體市場波動而下跌，主要項目包括：

股票風險（Equity risk）：股份價格受需求及供應影響，當股份市場價格下跌，股票價值會下降。

利率風險（Interest rate risk）： 因利率變動，令存款、借款或貸款、以及投資方面招致損失或價值下降的可能性。舉例而言，當利率上升，債券價值會下降。

滙率風險（Currency risk）：又稱貨幣風險。因貨幣之間的滙率改變，導致資產價值下降，或無法履行借貸契約的可能性。如港元兌日圓數額減少，所持有的香港股票價值（以日圓計算）相對下跌。

2. 流動性風險（Liquidity Risk）

流動性衡量一項資產能否以穩定的價格在市場迅速進行買賣。

流動性風險是當市場缺乏成交或願意交易的對手，導致未能在理想時間或價格買賣資產。

常見高流動性資產有大型股票、共同基金、ETF、美國公債、黃金及其他貴金屬、現金及現金等價物如MMF。

常見低流動性資產有不動產和土地、低信評的垃圾債、部分小型股票、對沖基金、為上市公司股權及收藏品和古董。

3. 集中性風險（Concentration Risk）

當投資或貸款組合集中於某一地區、某一商品或服務、某一行業或客戶、某一人口特性等，因比例過重而導致損失特別嚴重。可透過分散投資來減少相關風險。

4. 信用風險（Credit Risk）

當借款人並未依照契約或承諾內容如時間及金額而繳款。投資者可通過查看信貸評級來避免相關風險。

5. 再投資風險（Reinvestment Risk）

投資者在持有資產期間，領取到的債息或部分還本，再用來投資時所能得到的報酬率，可能會低於購買時的債券殖利率。常見情況為投資者為了減少利率風險，而只購買短期債券，沒有購買長期債券。

6. 通貨膨脹風險（Inflation Risk）

又稱購買力風險。通貨膨脹導致實際購買力減少，變相代表資產價值下降。主要受影響資產為現金及債權性投資如債券。股票受影響程度則較低，因為公司可以根據通脹調整股份價格。

7. 投資期限風險（Horizon Risk）

投資期限可能受突發事件影響而縮短，如失業。投資者因而被逼提早售出資產，從而有損失的可能性。

8. 長壽風險（Longevity Risk）

規劃退休時，如果活得比預期更久，可能會導致準備的退休金不足以應用長久日常開支。可透過提早策劃，如利用強積金自願性公款及購買年金保險等來減低相關風險。

9. 監管風險（Regulatory Risk）

因監管單位改變法令規章或制新法規，對行業運行或資產性質造成影響，導致價格變動的可能性。

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編輯：陳澤熙