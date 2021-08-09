【監管風暴】新能源恐非監管避風港？ 官媒呼籲叫停運動式減碳

近期中央收緊各行各業監管，新能源概念被視為監管風險較低的板塊，但今日內地官媒《人民政協報》發表文章，是運動式減碳是把減碳變成形象工程、政績工程，是實現個人目的而非高質量發展的方式，該報認為要按照當地實際情況，有序推進，不宜盲目減碳。

該報認為，中國雖然已經實現小康，但仍是發展中國家，工業化及城市化的階段正在中後期，必須保持一定速度，未來一段時間內對能源的需求仍會增加，碳排放將持續增長，不能為了趕時髦而盲目減排。文章又強調，雖然煤炭不是清潔能源，但在能源結構佔比近六成，要保障能源安全，不能運動式壓抑煤炭的使用，要做好石油、煤炭、水能、風能等能源的協調。

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