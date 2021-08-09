【美國債息】中金：10年期債息料升至1.4至1.5厘　再向上動力不足

▲ 中金指除貨幣政策外，經濟動能增長等因素亦對長債息起決定性作用。

10年期美債息今年升穿1.7厘後，輾轉回落至1.3厘附近。中金發表報告指，市場對聯儲局年底開始縮減買債的預期日漸升溫，尤其上周非農就業數據超預期，在朝著聯儲局目標值逼近時，收緊貨幣政策便變得更順理成章，但就認為，貨幣政策轉向只會短期推升債息，之後將取決於美國經濟基本面的表現。

中金指，當聯儲局開始縮減買債，美元流動性的釋放開始縮量，也意味貨幣政策正式轉向，短年期債息會最先做出反應，開始上升；長年期債息亦可能受刺激，但幅度相對有限，因經濟動能增長等因素對其走勢也起決定性作用。

該行認為，10年期債息升至1.4至1.5厘區間的概率較高，再向上動力不足，除非聯儲局收緊節奏和幅度超預期，之後取決於美國基本面的表現。

中金亦預計，美國通脹將高企，但經濟放緩，面臨「滯脹」局面，聯儲局貨幣政策的轉向短期內的確可能推升長年期債息，但一旦貨幣政策真的開始退出、財政刺激也減弱的話，美國經濟動能就會更加確定性的下行。一旦美國經濟按季、按年都開始下降，實際利率理論上也要跟隨回落。中國年初以來債市的表現已經很好的印證了這一點。如果經濟增速沒辦法回到疫情前，利率水平理論上就應該低於疫情前。

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編輯：區嘉俊