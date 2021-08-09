【筍盤推介】近地鐵近商場　附近多地道小食　首期64萬

常言道，買樓除了要睇地點，亦要留意屋苑租賃需求夠夠不強，以下介紹的放盤單位，位於葵涌廣場，正正符合以上兩點。

資料顯示，葵涌廣場位於下葵涌葵富路7至11號，於1990年3月開始入伙，建有3座住宅大樓，提供640個單位，實用面積由318平方呎起，至最大1,079平方呎。葵涌廣場最大賣點是交通便利，鄰近港鐵葵芳站，而且附近民生商舖、食肆林立。

今次介紹的單位為葵涌廣場3座中層D室，實用面積318平方呎，兩房間隔，廳向西北，房向東北，望公園及池景，現時叫價640萬元出售。

以下為單位相片：

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放盤單位： 葵涌廣場 3座 中層D 室（物業編號: BN19866847） 實用面積： 318平方呎 間隔： 兩房 叫價： 640萬元 景觀及方位： 公園+池景；廳向西北，房向東北 賣點： 裝修企理，商場及住宅入口分開，私隱性高，靜中帶旺 鄰近港鐵葵芳站，交通方便 設有行人天橋連接新都會廣場、葵涌運動場 附近民生商舖、食肆林立 葵涌廣場多年來放盤少，十分罕有 岀租能力高，投資或自住均一流

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3yyhiJv

註：

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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