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【騰訊遊戲】抖音擅播《王者榮耀》遊戲片段 被判侵權賠償騰訊60萬元

新經濟追蹤 16:42 2021/08/09

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騰訊起訴抖音侵害《王者榮耀》著作權及不正當競爭，法院判決騰訊獲賠60萬元人民幣。

騰訊 （00700） 早前因旗下《王者榮耀》遊戲影片在「抖音」未經授權傳播，起訴抖音營運公司北京微播視界科技有限公司侵害著作權及不正當競爭，根據最新民事判決書，法院判決北京微播視界賠償騰訊經濟損失50萬元（人民幣，下同）及合理維權開支10萬元。

法院認為，被告微播視界公司未經許可、未支付任何費用，與玩家分工合作或教唆引誘玩家將《王者榮耀》的遊戲畫面進行錄製，並在抖音平台上大規模傳播，搶佔了騰訊公司《王者榮耀》遊戲短視頻市場份額和用戶流量，構成不正當競爭行為。

傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實【下一頁】

騰訊指，被告作為同行業競爭者，應該知道原告禁止遊戲用戶「未經騰訊許可以任何方式錄製、直播或向他人傳播騰訊遊戲內容」，更明知「抖音」平台上的《王者榮耀》遊戲短視頻未經授權，屬於侵權短視頻，為了吸引流量，放任、幫助用戶傳播侵權短視頻，且接到原告的侵權告知函後拒絕刪除。

騰訊原先請求法院判令抖音停止侵害《王者榮耀》遊戲著作權的行為，賠償騰訊經濟損失及維權開支520萬元等。

抖音回應表示，用戶對於《王者榮耀》相關遊戲視頻的形成具有獨創性貢獻，發布視頻的遊戲用戶對相關視頻享有著作權或至少構成合理使用，因此沒有侵權，針對判決抖音已提起上訴。

今年4月，廣州知識產權法院亦曾經裁定，因有玩家未經騰訊授權，於抖音火山版直播《王者榮耀》，抖音平台需賠償騰訊800萬人民幣。

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編輯：陳健婷

港股 新經濟股 騰訊控股（00700） 抖音
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