【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存

▲ 滙豐罕有勁加人民幣定期存款息，7天享10.5厘膺高息王。

甫踏入8月，人民幣定期存款的加息戰不斷升級，連大行亦罕有加入戰團，滙豐（HSBC）今天（8月9日）上調7天人幣定存年息0.5厘，新息率至10.5厘，頓變冠絕全城的息率。專家指，發鈔行帶頭加息，料吸存戰再激鬥連場。而華僑永亨也全面調升人幣定存短中長息，當中半年期年息提高0.1厘至2.5厘。

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雖然滙豐今天只加0.5厘，但龍頭行早於6月15日已重手勁加7天人幣定存年息3.2厘，如今已是第二度出手，累升3.7厘，從6月中只是6.8厘年息加至現在10.5厘。目前市面鮮現6個雙位數的超高息，恒生（00011）、信銀國際、集友、南商及星展於7天短存也有年息10厘。以上6行皆要求兌換資金等附帶條件，才享最高特惠息。而中銀香港（02388）7天人幣短存也有6.8厘年息。

此外，單以8月開局至今首9天計，已有5間大小行加人幣定存息，包括建行亞洲於上周已調高半年及1年期年息0.05厘，新息率齊報2.35厘。上商也提升半年期年息0.05厘、新報2.3厘，跟一年看齊。不過，兩行仍不及印度ICICI銀行勇進，後者上周一（2日）勁加6個月年息0.2厘至2.6厘，一年息率更升0.3厘，達2.8厘。

專家預計，人幣加息搶客戰持續，畢竟人幣具息差優勢，令定存一直受捧，再者，10月起富時正式納國債入國際主流債券指數，導致高息吸存出路多。

參考今天離岸一周拆息僅2.64厘，半年及1年報3厘或以上，凸顯業界以超高息吸短存，在牌面上是蝕本搶存。可是，扣除兌換後的買賣差價，個別打高息牌的同業，更要求指定理財新客及新錢等更多額外條件，或明蝕暗賺。

外資行料人幣年底滙價闖6.3【下一頁】

比併短中長息，目前6個月年息以招商永隆的2.65厘稱冠，一年是印度銀行ICICI的2.8厘問鼎高息王。

另方面，追息族關注會否賺息蝕滙，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢時指，下半年人民幣兌美元的波動區間預測介乎6.4到6.55，年底目標為6.48。招商永隆司庫蕭啟洪預期，年底人民幣約為6.5至6.55。

此外，黃栢寧今晚回應指，市場之前對美國7月就業報告特別關注，隨着本周三（11日）公布核心通脹，外界或將注意力重新聚焦在物價上。該行估計美國7月核心通脹或按月升0.42%，重要的是，住房價格存在巨大的上行風險，因為城市的租金正在恢復正常，這對市場和聯儲局來說意義較大，或顯示通脹壓力擴大。

黃栢寧補充，暫時維持基本預測，聯儲局12月起每月縮減購買100億美元的國債，以及50億美元的按揭抵押證券，如果就業報告持續強勁，更可能提前至10月或11月開始。

在岸價兑美元現滙約6.477，而外資較中資對人民幣後市更樂觀，最牛是花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黄栢寧，料6個月至1年或挑戰6.3新高。

再比併人幣定存息兩厘或以上選擇多，按理賺息可抵付滙價穩中偏弱。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪