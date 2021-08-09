  • 30°C
香港時間 : 2021809日 (一) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】瑞銀大劈快手目標價70%　料直播收入減　政策風險增

股樓投資 16:43 2021/08/09

分享：

瑞銀發表研究報告指，維持快手(01024)「買入」評級，目標價由400元大幅降至115元，以反映其用戶趨勢的短期壓力，以及直播收入轉弱、電商變現減慢及近期經營開支提升等，料今年日活躍用戶將按年升14.7%至3.03億人，而次季日活躍用戶則會按季跌1%。該行相信現時已反映公司相對「抖音」表現較弱，不過快手在內容差異化及社交方面表現強，相信有助維持用戶參與度，維持對其廣告及電商變現潛力看法正面。惟近期內地監管機構對線上娛樂取態轉趨負面，加上就個人數據方面的討論持續，相信假如有新規推出，將為公司直播及廣告業務帶來風險。

該行估計公司今年次季及全年收入將分別按年升158%及100%，表現維持強勁，不過對其直播收入及經營利潤率表現則較審慎，面對競爭公司在營銷及研發開支上有所提升，但瑞銀對其電商商品交易額(GMV)增長看法正面，但預期提成率將有所下降，主要因為管理層短期聚焦於GMV增長而非收入增長，估計次季其毛利率將由首季的41%升至43%，主要受惠收入組合轉變，但次季海外投資增加，料營銷及員工成本均有所提升，拖累全年虧損擴大。

 

 

大行對快手評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

 

 

同場加映﹕【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

 

 

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

快手—W（01024） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

官媒批評部分晶片經銷商 惡意漲價20倍影響汽車生產
官媒批評部分晶片經銷商 惡意漲價20倍影響汽車生產
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增
【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增