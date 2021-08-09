【大行點睇】瑞銀大劈快手目標價70%　料直播收入減　政策風險增

瑞銀發表研究報告指，維持快手(01024)「買入」評級，目標價由400元大幅降至115元，以反映其用戶趨勢的短期壓力，以及直播收入轉弱、電商變現減慢及近期經營開支提升等，料今年日活躍用戶將按年升14.7%至3.03億人，而次季日活躍用戶則會按季跌1%。該行相信現時已反映公司相對「抖音」表現較弱，不過快手在內容差異化及社交方面表現強，相信有助維持用戶參與度，維持對其廣告及電商變現潛力看法正面。惟近期內地監管機構對線上娛樂取態轉趨負面，加上就個人數據方面的討論持續，相信假如有新規推出，將為公司直播及廣告業務帶來風險。

該行估計公司今年次季及全年收入將分別按年升158%及100%，表現維持強勁，不過對其直播收入及經營利潤率表現則較審慎，面對競爭公司在營銷及研發開支上有所提升，但瑞銀對其電商商品交易額(GMV)增長看法正面，但預期提成率將有所下降，主要因為管理層短期聚焦於GMV增長而非收入增長，估計次季其毛利率將由首季的41%升至43%，主要受惠收入組合轉變，但次季海外投資增加，料營銷及員工成本均有所提升，拖累全年虧損擴大。

大行對快手評級及目標價：

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