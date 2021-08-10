【職場熱話】同事想介紹朋友來工作　老闆一句話霸氣拒絕　朋友竟有此舉？

市道差，找工作變得困難，近日在討論區就有網民發帖，稱在上周六同事突然在Whatsapp群組問老闆可不可以介紹他現正失業的朋友過來做，卻得到老闆回覆道：「可以啊，炒咗你咪可以請你個朋友囉」。但同事的朋友仍不死心，在星期一更打到公司問老闆「為甚麼不請我」。

【前途抉擇】問「22k人工唔輪班 vs 30K人工要輪班」 網民：好多新人20k都冇 【下一頁】

網民經歷：

















帖文引來網民熱議，有網民笑言「你同事可能要跟朋友一起找工作」、「你這位同事EQ『高』」、「你同事太天真」、「好喜歡你老闆，你同事自作自受」、「竟然在Whatsapp問」、「這些『叻』同事真是自己造成的」、「最後面是老闆話事，出來上班都應該明白，別人不請你，還問甚麼？」

同場加映：

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責任編輯：黃苑筠