【美股分析】美銀策略師指接近看到賣出信號 料標指年底前約跌一成半

美股三大指數今年以來走勢強勁，標普500指數在疫情後亦未出現過多於10%的調整，不少大行也估計美股將出現大型調整，最新美銀便加入看淡行列，該行首席策略師Jill Carey Hall上周五（６日）接受彭博訪問時指，美股現水平已反映大部份好消息，預期標普年底將下跌至3,800點，與周一（9日）標指開市前4,436點比較，仍有14.3%下跌空間。

[美股追蹤] 巴郡上季多賺7% 惟連續3季淨賣出股票



Jill Carey Hall認為美股估值非常高，而季績的利好消息亦已被市場消化，加上追蹤市場投資情緒的指標愈見高漲，美股信心指數已接近賣出信號。她發現，業績好過市場預期的公司股價表現並沒有優於預期，而上一次出現同樣情況已是2000年3月左右，當年標普500指數下跌10%。



相對增長股，她較看好價值股，尤其是周期性的防禦型股票，包括能源股及金融股，因這些行業估值較便宜，且機構投資者並沒有大量持有。

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