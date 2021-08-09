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【監管科技】本地初創提供網絡安全方案　迎監管科技浪潮

科技 16:26 2021/08/09

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近年金融業愈來愈重視監管科技（RegTech）議題，有本地初創把握市場機遇，研發相關網絡保安方案。

近年金融科技（FinTech）成為大趨勢，金融業也愈來愈重視監管科技（RegTech）議題。本地初創「創新鏈科技」（InnoBlock）看準市場機遇，為企業提供網絡安全方案，防止企業數據資料外洩。另一間初創「有光科技」（Fano Labs），就透過AI語音分析系統，自動分析真人對話內容，以識別潛在違規和可疑的金融交易。

<<【監管科技】FinTech新浪潮：RegTech　亞太區年增長達20%

<<【金融科技】ING銀行力推金融科技　培育初創助落地

InnoBlock行政總裁吳創文（Kevin）在IT行業20多年，發現行業通常只關注電腦裝置內的資料洩露風險，卻忽視其他裝置及外界洩露問題。他觀察到，當時市場沒有人做這一類型解決方案，決定研發SafeGuard網絡安全方案，防止企業內部或外部資料，透過其他途徑洩露。

結合3大技術　防止裝置被偷拍

其銷售及市場部總監黃沛筠稱，方案主要結合人臉識別、物體識別和區塊鏈3種技術，透過設備前置鏡頭進行偵測，防止他人偷拍或錄製電腦屏幕。她稱，鏡頭可自動偵測外部是否有人偷拍，若懷疑或疑似數據資料洩露，系統管理人員即時在手機上得知，裝置亦會自動鎖定裝置屏幕，以保障數據私隱。

她表示，電腦、平板電腦等鏡頭的偵測範圍最多達到180度，客戶可選擇鏡頭偵測的精準程度。她指，「每個客人的要求都不同，有些客人要求準確偵測鏡頭才能鎖定屏幕，但若要設定100%偵測準確度，其運行時間會變得更長」。

Kevin稱，系統採用大量AI及機器學習技術，整套運作模型均由團隊建立，要由零到有不斷進行系統訓練，其過程十分複雜困難。他表示，最後團隊花費一年半時間研發，其方案於去年底正式推出市場。

除了本地企業客戶之外，該企同時也有與馬來西亞、中國、印度等外國公司合作。Kevin表示，方案收取年度訂閱費用，一般中小企業也可負擔。

創新鏈科技（InnoBlock）行政總裁吳創文（右）表示，團隊花費一年半研發SafeGuard網絡安全方案，去年底推出。左為銷售及市場部總監黃沛筠。（李寶如攝）

自動檢查省人手　語音分析準確度達90％

另一間本地初創有光科技（Fano Labs），主要提供人工智能語音辨識技術。其行政總裁溫豪夫（Miles）表示，旗下研發的Callinter人工智能語音分析系統，可即時根據真人對話進行分析，並將錄音紀錄轉錄為文本，應用於不同行業。

他舉例，銀行一般提供的錄音銷售服務，或有機會產生潛在風險。該系統可自動分析客戶經理與客人間的對話錄音，並會自動進行檢查，幫助識別可疑的交易行為，從而節省人手處理的時間及提升準確度。

Miles表示，公司客戶來自全球各地，當中涉及金融、通訊、零售等行業，目前也有與本地多間銀行及監管機構合作。系統不但可識別廣東話、普通話與中英混合語言，其準確率更能達到90%以上。

有光科技（Fano Labs）行政總裁溫豪夫（右）稱，公司旗下AI語音分析系統，獲本地多間銀行及監管機構採用，系統可自動檢查及分析語音對話內容，幫助識別可疑交易行為。（李寶如攝）

早前在香港金融管理局主辦的「環球合規科技挑戰賽」中，有光科技於「操守與客戶保障類別」組別中獲得冠軍，而創新鏈科技則在「客戶資料保密類別」中取得亞軍。該比賽收到全球來自15個地區的參賽方案，反映本地科企在金融科技和合規科技市場的發展潛力。

記者：李寶如

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