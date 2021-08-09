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塔利班攻陷阿富汗多座城市 警告美國勿干預

環球社會熱點 17:26 2021/08/09

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自美國撤軍阿富汗後，當地局勢急劇惡化，恐怖組織塔利班連日與阿富汗政府交火。自上周五（6日）以來，塔利班已攻佔當地5座城市，包括具重要戰略地位的北部城市昆都士。塔利班表示，從來沒有與阿富汗達成停火協議，更警告美國不要干預當地事務。

阿富汗近乎全國宵禁 防範塔利班擴張 【下一頁】

塔利班在阿富汗北部展開全面攻勢，試圖包圍首都喀布爾，並於周日（8日）一舉控制3個北部城市，包括具重要戰略地位的昆都士。據悉，除當地機場外，塔利班已控制昆都士多數地區，組織旗幟在市中心升起，房屋及汽車被燒毀，民眾爭相逃亡，市面一片混亂。

昆都士是塔利班所攻佔的5座城市中最具戰略地理優勢的城市，當地有通往喀布爾、其他主要城市及塔吉克斯坦的路線，亦是以往北約部隊於2016年佔領的據點，同時兼具象徵意義。

其餘已被攻佔的城市包括位於西南部的扎拉季（Zaranj），當地官員於周六（7日）向塔利班投降，表示因政府未能派遣部隊增援，只能無條件把城市移交。此外，塔利班嘗試攻佔另外三座城市，包括坎大哈（Kandahar）、赫拉特（Herat）及拉什卡爾加（Lashkar Gah），阿富汗政府表示，部隊正積極與武裝分子駁火，希望奪回重要設施。

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希臘山火不斷 救火直升機執勤時墜毀 【下一頁】

據悉，美國曾派出戰機向塔利班陣營發動空襲，阿富汗官員聲稱有武裝分子在空襲中死亡。但塔利班表示，空襲破壞拉什卡爾加的兩間醫院及一間學校。

美國駐阿富汗大使館譴責塔利班對阿富汗城市發動新一波攻勢，斥該組織強行控制阿富汗的行為絕不可接受，批評塔利班無視平民福址，加劇阿富汗的人道主義危機。塔利班發言人強調，從未與阿富汗政府達成停火協議，更指摘阿富汗率先宣戰，警告美國不要進一步干預阿富汗。

責任編輯：郭麗明

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