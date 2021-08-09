▲ 【大行報告】高盛四原因看好醫療保健股 藥明生物納入「確信買入」、另下調8股評級（附名單）

內地監管延伸至不同行業，高盛認為，過去5年中國醫藥保健行業一直受到高度監管，但監管路徑的一致性及透明度明顯提高，預期醫療保健行業的監管會繼續，行業升級及過度會崎嶇不平，短線亦充斥不明朗因素，但該行對行業的長遠增長機遇仍維持「正面」想法，近日的股價波動反而是投資者增持的好機會。

四大原因看好行業前景

高盛指，該行看好醫藥保健行業前景有四大原因：分別是（1）行業升級，向全球標準看齊；（2）新的生物科技體制；（3）快速發展的商業模式；（4）創新參與者冒起。由於醫療保健行業分化愈益明顯，該行偏好擁有差異化技術、產品管線、產品，以致科學及商業知名度較高的企業。

高盛對醫療保健股最新評級

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高盛認為，改革中的監管框架正推動整個醫療保健行業，有新板塊嶄露頭角（如生物科技、互聯網醫療、消費醫療），亦有步伐新增長階段的板塊（如CRO/CDMO/CMO），傳統醫藥股亦轉移策略重點（增加創新、對合作持更開放態度，放眼全球市場）。

從投資角度來看，高盛看到資金大舉流入醫療保健股，同時亦提高了吸引投資者的門檻，因此該行重新評估醫療保健股前景，首選藥明生物 （02269） ，因其有潛質成為全球CDMO或CMO的領先者，並將藥明生物納入「確信買入」名單之中，目標價調高8.1%至170.7元。

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高盛同時下調8隻醫療保健股評級，由「買入」降至「中性」，包括復星醫藥 （02196） 、嘉和生物 （06998） 及華潤醫藥 （03320） 等，並予各股新目價。

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